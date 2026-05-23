Tỷ giá USD hôm nay 23/5: Giá bán USD tự do hạ xuống còn 26.520 đồng/USD

Kết thúc làm việc ngày thứ Sáu (22/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.134 đồng/USD. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, tạm dừng làm việc với 26.390 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,31 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 22/5

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.130 - 26.390 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên làm việc trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối nay giảm 10 đồng chiều mua và không đổi giá bán, hiện ở mốc 26.150 - 26.390 đồng/USD (mua vào và bán ra). Techcombank dừng làm việc tại 26.093 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.390 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã tăng 3 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.390 đồng/USD. Còn ACB tạm dừng làm việc tại mức 26.140 đồng/USD mua vào và 26.390 đồng/USD bán ra, hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ niêm yết ở 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng chiều mua và 30 đồng chiều bán kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ambar Warrick chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la ổn định ở mức cao nhất trong sáu tuần vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi những đồn đoán ngày càng tăng về việc tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát tăng vọt do chiến tranh Iran gây ra.

Chỉ số USD và hợp đồng tương lai chỉ số USD tăng nhẹ, duy trì ở mức gần với mức ghi nhận hồi đầu tháng Tư. Đồng tiền của Mỹ dự kiến ​​sẽ có một tuần giao dịch ổn định, sau khi trải qua những biến động mạnh trong tuần này do những tín hiệu trái chiều về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran".