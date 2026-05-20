Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Giá USD bán ra tăng lên 26.391 đồng/USD

Tỷ giá ngày 20/5

Bước sang thứ Tư (20/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.135 đồng/USD, cao hơn hôm qua 2 đồng. Tương tự, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu tăng cao hơn phiên trước, công bố giao dịch tại cùng mức 26.391 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,37 điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Tư, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn cùng tăng so với hôm qua, công bố là 26.391 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,37 điểm.

Đầu ngày 20/5, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đang ở mốc 25.135 đồng/USD. Giá bán tại các ngân hàng thương mại lớn đa số nâng lên so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 26.391 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động trong sắc xanh với 99,37 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.121 - 26.391 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 12 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV nâng lên cao hơn phiên trước 2 đồng cả hai chiều, bắt đầu giao dịch hôm nay công bố là 25.151 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.088 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra, so với phiên trước đã tăng 2 đồng ở chiều bán.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra, giữ nguyên giá mua vào và tăng 2 đồng ở chiều bán so với phiên trước.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 20/5 hạ xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mốc 26.460 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.510 đồng/USD.

Cuối ngày thứ Ba (19/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.133 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, vẫn là 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,26 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 19/5

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết tạm nghỉ làm việc hôm nay ở cùng mức 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,26 điểm.

Khép lại giao dịch ngày thứ Ba, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu niêm yết tại cùng mức là 26.389 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,26 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết tại 26.109 - 26.389 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay hiện ở mốc 26.149 - 26.389 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua và giữ giá bán bằng mức công bố phiên trước. Techcombank niêm yết tại 26.088 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.389 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.389 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ tại mức 26.140 đồng/USD mua vào và 26.389 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ niêm yết ở 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.530 đồng/USD, bằng phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la đã ổn định trở lại sau khi giảm nhẹ trong phiên trước đó do lạc quan về những tiến triển ngoại giao tiềm năng giữa Washington và Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đình chỉ các cuộc tấn công dự kiến ​​vào Iran để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng giá năng lượng tăng cao có thể khiến lạm phát của Mỹ ở mức cao đã củng cố suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa trong năm nay. Biên bản cuộc họp của FOMC sẽ được công bố vào thứ Tư tuần này".