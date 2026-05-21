Tỷ giá USD hôm nay 21/5: Giá USD bán ra ở mốc 26.391 đồng/USD

Tỷ giá ngày 21/5

Cập nhật đầu ngày thứ Năm (21/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.135 đồng/USD, bằng mức công bố sáng hôm qua. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu như không thay đổi giá bán, công bố giao dịch tại cùng mức 26.391 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,08 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.131 - 26.391 đồng/USD (mua vào và bán ra), cộng thêm 10 đồng vào chiều mua và giữ nguyên giá bán kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày mới công bố là 25.161 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.105 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra, tăng 6 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước đó.

Còn ACB nâng giá mua lên cao hơn phiên liền trước 10 đồng, công bố giao dịch với 26.150 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 21/5 không điều chỉnh mới, hiện giao dịch quanh mốc 26.500 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.550 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa ngày thứ Tư (20/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.135 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi giá bán USD, vẫn là 26.391 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,42 điểm.

Tỷ giá 20/5

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.121 - 26.391 đồng/USD (mua vào và bán ra), không điều chỉnh mới kể từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc hôm nay nâng giá mua lên cao hơn phiên mở cửa cùng ngày 10 đồng, hiện ở mốc 26.161 - 26.391 đồng/USD (mua vào và bán ra). Techcombank niêm yết tại 26.099 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.391 đồng/USD, so với phiên trước đã tăng 11 đồng chiều mua và không đổi giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.391 đồng/USD. Còn ACB tạm nghỉ tại mức 26.150 đồng/USD mua vào và 26.391 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ niêm yết ở 26.500 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.550 đồng/USD, tăng 40 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó.

Dự báo tỷ giá USD

Theo Scott Kanowsky, chuyên gia phân tích thị trường chia sẻ trên Investing.com về những điều đang tác động đến thị trường, trong đó có phát biểu: "Các nhà đầu tư cũng sẽ xem xét kỹ biên bản cuộc họp tháng Tư của Cục Dự trữ Liên bang (FED), trong đó có thể nêu rõ những thách thức mà Kevin Warsh, người được tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn làm Chủ tịch FED mới, đang phải đối mặt.

Tại cuộc họp, các quan chức của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất và nhấn mạnh những lo ngại về tác động lạm phát của cuộc chiến tranh Iran, nhưng lại bất đồng về việc có nên tiếp tục ám chỉ đến việc cắt giảm chi phí vay trong tương lai hay không".