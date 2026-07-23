Tỷ giá USD hôm nay 23/7: Giá bán USD tự do tăng lên mức 26.380 đồng/USD

Cập nhật tỷ giá cuối ngày thứ Tư (22/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.260 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang hoặc nâng lên cao hơn phiên liền trước, hiện mức cao nhất được ghi nhận là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) vượt mốc 101 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD các ngân hàng ngày 23/7

Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 26.110 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD, giữ nguyên cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV chiều tối 22/7 nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, tạm dừng làm việc với 26.140 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD. Techcombank ghi nhận giá mua vào là 26.061 đồng/USD và bán ra với 26.523 đồng/USD, so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã tăng 3 đồng và không đổi giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.643 - 26.520 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không điều chỉnh mới, hiện niêm yết là 26.110 đồng/USD mua vào và 26.500 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.350 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.380 đồng/USD, tăng 60 đồng chiều mua và 50 đồng chiều bán kể từ phiên làm việc trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Chỉ số đô la Mỹ đã bứt phá, được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ khác trong chính sách định giá thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới. Với giá năng lượng tiếp tục leo thang do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, bối cảnh cơ bản đang tạo ra những động lực mạnh mẽ củng cố triển vọng kỹ thuật tăng giá.

Cũng có bằng chứng cho thấy đồng bạc xanh đang thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại. Mối quan hệ tích cực ngày càng mạnh mẽ với Chỉ số MOVE, thước đo biến động dự kiến ​​trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, trùng khớp với sự gia tăng biến động rộng hơn trên các thị trường nợ công, phản ánh sự gia tăng bất ổn thị trường dường như đang thúc đẩy nhu cầu đối với đồng tiền của Mỹ".