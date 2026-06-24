Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.192 đồng/USD

Tỷ giá ngày 24/6

Cập nhật tỷ giá, đầu ngày thứ Tư (24/6), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.192 đồng/USD, cao hơn hôm qua 3 đồng. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt nâng lên cao hơn phiên trước, đa số công bố tại cùng mốc 26.451 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) chạm mốc 101,45 điểm.

Phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Tư, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tăng và công bố giao dịch tại 26.451 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,45 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.101 - 26.451 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 3 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc thứ Tư cộng thêm 3 đồng vào cả hai chiều, công bố là 25.131 đồng/USD mua vào và 26.451 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay giao dịch quanh mốc 26.056 đồng/USD mua vào và 26.451 đồng/USD bán ra, so với phiên liền trước giá bán đã tăng lên cao hơn 3 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.451 đồng/USD bán ra, giữ nguyên chiều mua và tăng 3 đồng vào giá bán so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu ngày thứ Tư giao dịch quanh mốc 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.780 đồng/USD, giữ nguyên nhiều phiên liên tiếp.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Ba, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.189 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn đa số giữ bằng mức công bố phiên trước, tạm dừng làm việc tại 26.448 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 101,17 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 23/6

Kết thúc làm việc ngày thứ Ba (23/6), tỷ giá trung tâm đang là 25.189 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi mới giá bán USD kể từ phiên mở cửa cùng ngày, tạm dừng làm việc tại 26.448 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động trong sắc xanh, đạt 101,17 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không điều chỉnh mới so với phiên trước đó, niêm yết tại 26.098 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.448 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV kết thúc ngày thứ Ba giữ bằng mức công bố từ phiên trước, hiện là 26.128 - 26.448 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.059 đồng/USD và bán ra với 26.448 đồng/USD, so với phiên trước giá mua vào đã tăng 8 đồng và không thay đổi giá bán.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.633 - 26.448 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB dừng làm việc hôm nay với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.448 đồng/USD bán ra, bằng phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Ba không điều chỉnh mới so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 26.750 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.780 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Dự báo về giao dịch đang chú ý trên thị trường, bà Fiona Cincotta - chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com như sau: "Giá trị đô la Mỹ đang tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác khi các nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên sức mạnh tương đối của nền kinh tế Mỹ. Cuộc họp thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED) tuần trước đã củng cố quan điểm rằng lãi suất của Mỹ có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn so với ở châu Âu hoặc Anh.

Dữ liệu PMI của Mỹ cũng sẽ được công bố hôm nay, trong khi chỉ số lạm phát PCE cốt lõi sẽ được công bố vào ngày mai và có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng lãi suất của Mỹ".