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Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Giá bán USD tự do đi xuống còn 26.500 đồng/USD

Thứ Năm, 05:00, 25/06/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính đến trước phiên giao dịch ngày 25/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ ở mốc 25.192 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng tạm dừng ở 26.451 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,63 điểm.

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Tư, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mốc 25.192 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tạm dừng làm việc tại 26.451 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,63 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 25 6 gia ban usd tu do di xuong con 26.500 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 24/6

Đóng cửa giao dịch ngày thứ Tư (24/6), tỷ giá trung tâm đang là 25.192 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi ngang, tạm dừng làm việc tại 26.451 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động trong sắc xanh, đạt 101,63 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank không điều chỉnh mới so với phiên trước đó, niêm yết tại 26.101 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.551 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Tư không thay đổi từ phiên trước, hiện là 26.131 - 26.451 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.068 đồng/USD và bán ra với 26.451 đồng/USD, tăng 12 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.633 - 26.451 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB dừng làm việc hôm nay với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.451 đồng/USD bán ra, chiều mua đã nâng lên cao hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ khép lại thứ Tư bất ngờ giảm mạnh còn 26.480 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.500 đồng/USD, thấp hơn phiên trước 270 đồng chiều mua và 280 đồng chiều bán.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 25 6 gia ban usd tu do di xuong con 26.500 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

Theo bà Fiona Cincotta - Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao dự báo về giao dịch đáng chú ý của đô la Mỹ như sau: "Cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (FED) tuần trước, cuộc họp đầu tiên dưới thời Chủ tịch mới Kevin Walsh, đã được thị trường đánh giá là mang tính thắt chặt, với việc các nhà đầu tư dự đoán khả năng tăng lãi suất trong năm nay cao hơn, ngay cả khi giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng.

Kỳ vọng về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 đã tăng lên 36%, từ mức 8,5% một tuần trước, trong khi thị trường đang dự báo khoảng 70% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, tăng từ mức 30% một tuần trước.

Kỳ vọng về việc tăng lãi suất cao hơn xuất hiện trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định và lạm phát dai dẳng. Dữ liệu PCE cốt lõi của Mỹ trong tuần này sẽ là tâm điểm chú ý và có thể cung cấp thêm thông tin về khả năng tăng lãi suất từ ​​phía FED".

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Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Giá bán USD tăng lên 26.456 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Năm (25/6) chứng kiến Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 25.197 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại cùng đi lên và công bố là 26.456 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,54 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Giá bán USD tăng lên 26.456 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Giá bán USD tăng lên 26.456 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch ngày thứ Năm (25/6) chứng kiến Ngân hàng Nhà nước nâng tỷ giá trung tâm lên mức 25.197 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại cùng đi lên và công bố là 26.456 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,54 điểm.

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