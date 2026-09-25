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Tỷ giá USD hôm nay 25/9:Giá bán USD tự do tăng lên 25.930 đồng/USD

Thứ Sáu, 08:42, 25/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc ngày thứ Sáu (25/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 25.641 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động ngược chiều nhau, mức cao nhất đạt được là 26.261 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,27 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 25/9

Tỷ giá USD hôm nay, sang ngày thứ Sáu (25/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên cao hơn mức công bố hôm qua 6 đồng, đạt 25.641 đồng/USD. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, tại nơi niêm yết cao nhất hiện đạt 26.261 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 101,27 điểm.

Mở cửa làm việc ngày 25/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.261 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,27 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 25 9 gia ban usd tu do tang len 25.930 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.770 - 26.180 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên kể từ mức niêm yết phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố trong phiên giao dịch đầu tiên ngày thứ Sáu hạ xuống thấp hơn phiên liền trước 10 đồng cả hai chiều, mua vào với 25.800 đồng/USD và 26.180 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.729 - 26.261 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá bán đã tăng 3 đồng.

Còn ACB đầu ngày 25/9 hiện giao dịch với 25.780 đồng/USD mua vào và 26.170 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới kể từ cuối ngày thứ Năm.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.890 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.930 đồng/USD, giá mua đã tăng 90 đồng và giá bán tăng 80 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 25 9 gia ban usd tu do tang len 25.930 dong usd hinh anh 2

Trong phiên giao dịch trước đó, cập nhật chiều tối thứ Năm (24/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.635 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ xuống thấp hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.258 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động trong sắc xanh đạt 101,24 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 25 9 gia ban usd tu do tang len 25.930 dong usd hinh anh 3
Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 24/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.180 đồng/USD, giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên làm việc đầu ngày.

Ngân hàng BIDV đóng cửa làm việc ngày thứ Năm niêm yết tại 25.810 đồng/USD mua vào và bán ra 26.190 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.729 - 26.258 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua đã hạ xuống thấp hơn 15 đồng và giá bán giảm 22 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.373 - 26.180 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB hạ xuống thấp hơn phiên liền trước 10 đồng cả hai chiều, hiện là 25.780 đồng/USD mua vào và 26.170 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.850 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 25 9 gia ban usd tu do tang len 25.930 dong usd hinh anh 4
Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 24 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo bà Fiona Cincotta, Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã tăng mạnh khi các nhà giao dịch tập trung vào lạm phát dai dẳng và hoạt động kinh tế mạnh mẽ bất thường của Mỹ. 

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất vào tháng 10 đã tăng vọt từ 50% lên 73%. Lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tăng mạnh, với lợi suất trái phiếu 10 năm đạt mức cao nhất trong 19 năm, làm tăng lợi thế chênh lệch lãi suất của đô la Mỹ so với đồng yên.

Sự chú ý giờ đây sẽ chuyển sang các phát biểu của các quan chức FED, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và số liệu khởi công xây nhà tại Mỹ, khi thị trường đang chờ đợi dữ liệu của Mỹ để xác nhận sự điều chỉnh giá. Dữ liệu mạnh mẽ và bình luận cứng rắn có thể giữ cho lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và hỗ trợ đồng tiền của Mỹ, trong khi dữ liệu yếu hơn có thể làm đảo ngược một phần đà tăng này".

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Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Chỉ số USD index tăng lên 101,12 điểm

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào giao dịch ngày thứ Năm (24/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tại 25.635 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.276 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,12 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào giao dịch ngày thứ Năm (24/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tại 25.635 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.276 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,12 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Chỉ số USD index tăng lên 101,12 điểm

Tỷ giá USD hôm nay 24/9: Chỉ số USD index tăng lên 101,12 điểm

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào giao dịch ngày thứ Năm (24/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tại 25.635 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết bằng hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.276 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,12 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.635 đồng/USD

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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (23/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống còn 25.635 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới hoặc tăng nhẹ so với phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất đạt 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 100,62 điểm.

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