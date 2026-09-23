Tỷ giá USD hôm nay 23/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.635 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá và giá USD tại các ngân hàng ngày 23/9

Bước sang ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.635 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 5 đồng. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không đổi hoặc tăng không đáng kể, ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) cs xu hướng đi lên, chạm mốc 100,62 điểm.

Sáng 23/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.281 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,62 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.800 - 26.210 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV công bố trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Tư, mua vào với 25.830 đồng/USD và 26.210 đồng/USD bán ra, không thay đổi kể từ kết thúc làm việc hôm thứ Ba. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.749 - 26.281 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua đã giảm 4 đồng và giá bán tăng nhẹ 1 đồng.

Còn ACB đầu ngày thứ Tư giữ nguyên mức công bố phiên trước, hiện giao dịch với 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.850 đồng/USD, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 70 đồng.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay, cuối ngày thứ Ba (22/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.640 đồng/USD. Tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới giá bán hoặc giảm nhẹ so với phiên trước, mức cao nhất được ghi nhận là 26.280 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 100,39 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 22/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.210 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày thứ Ba không thay đổi so với phiên trước, niêm yết tại 25.830 đồng/USD mua vào và bán ra 26.210 đồng/USD. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.753 - 26.280 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày giá mua đã tăng 4 đồng và giá bán lùi nhẹ 1 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.378 - 26.200 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB không điều chỉnh mới, hiện là 25.800 đồng/USD mua vào và 26.190 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.870 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.920 đồng/USD, giảm 30 đồng chiều mua và 80 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 22 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay để kiềm chế lạm phát do giá năng lượng gây ra. Điều này đã khiến các nhà đầu tư thận trọng với chi phí vay cao hơn trong thời gian dài hơn, điều có thể làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lời như vàng thỏi.

Các quan chức FED dự kiến ​​sẽ đưa ra những bình luận mới về lãi suất trong tuần này. Phát biểu với Reuters hôm thứ Hai, Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem, cho rằng FED nên nhanh chóng đẩy lãi suất lên cao hơn nữa, nếu không sẽ có nguy cơ lạm phát duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Trong bối cảnh đó, chỉ số đô la Mỹ, theo dõi giá trị đô la so với rổ các loại tiền tệ khác, đã tăng nhẹ lên 100,50 điểm. Đồng tiền của Mỹ mạnh hơn có thể khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài".