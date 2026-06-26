Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD

Tỷ giá ngày 26/6

Cập nhật tỷ giá, đầu ngày thứ Sáu (26/6), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.195 đồng/USD, thấp hơn hôm qua 2 đồng. Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn đa số hạ giá bán USD xuống thấp hơn phiên trước, cùng giao dịch tại 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 101,49 điểm.

Bắt đầu giao dịch ngày thứ Sáu, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt giảm so với phiên liền trước và giao dịch tại cùng mức 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,49 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.104 - 26.454 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 2 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV đầu ngày thứ Sáu lùi cả hai chiều xuống thấp hơn cuối ngày thứ Năm 2 đồng, công bố là 25.134 đồng/USD mua vào và 26.454 đồng/USD bán ra. Techcombank sáng nay hạ giá mua xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng và 2 đồng chiều bán, giao dịch quanh mốc 26.051 đồng/USD mua vào và 26.454 đồng/USD bán ra.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.100 đồng/USD mua vào và 26.454 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng chiều mua và 2 đồng chiều bán kể từ phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng 26/6 giao dịch quanh mốc 26.600 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.640 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Năm (25/6), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.197 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt không đổi, hiện ở mốc 26.456 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,52 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 25/6

Chiều tối thứ Năm (25/6), tỷ giá trung tâm đang là 25.197 đồng/USD. Trong khi đó. các ngân hàng thương mại lớn đa số tạm dừng làm việc tại cùng mốc 26.456 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,52 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên so với phiên trước, vẫn ở mốc 26.106 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.456 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại giao dịch thứ Năm hiện là 26.136 - 26.456 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày. Tại Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.056 đồng/USD và bán ra với 26.456 đồng/USD, chiều mua đã lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng và giữ nguyên giá bán ra.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.633 - 26.456 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB giảm 10 đồng ở giá mua, niêm yết là 26.110 đồng/USD và 26.456 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Năm không điều chỉnh mới so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 26.600 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.640 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao - Fiona Cincotta chia sẻ trên Forex.com như sau: "Giá trị đô la Mỹ vẫn duy trì ở mức cao nhất trong gần 13 tháng sau sáu phiên tăng liên tiếp, được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể tăng lãi suất trong năm nay. Thị trường đang dự báo khoảng 33% khả năng tăng lãi suất vào tháng 7 và 66% khả năng tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 9.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào dữ liệu PCE cốt lõi của Mỹ được công bố hôm nay, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang (FED), dự kiến ​​sẽ tăng lên 3,4% từ mức 3,3%. Một kết quả khả quan hơn dự kiến ​​có thể củng cố kỳ vọng về việc FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, đẩy giá đồng tiền của Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên, đồng thời gây thêm áp lực lên giá vàng. Một kết quả yếu hơn có thể mang lại sự nhẹ nhõm sau đợt bán tháo gần đây".