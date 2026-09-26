Tỷ giá USD hôm nay 26/9: Giá bán USD tự do tăng lên 25.930 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.641 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu bằng hoặc thấp hơn phiên trước, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,04 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 25/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.180 đồng/USD, không thay đổi kể từ phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng BIDV cập nhật chiều tối thứ Sáu niêm yết tại 25.800 đồng/USD mua vào và bán ra 26.180 đồng/USD, bằng với công bố phiên trước. Techcombank đóng cửa ở mốc 25.718 - 26.247 đồng/USD (mua vào và bán ra), kể từ phiên làm việc đầu ngày giá mua đã giảm 11 đồng và giá bán hạ xuống thấp hơn 14 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.379 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB không điều chỉnh mới, hiện là 25.780 đồng/USD mua vào và 26.170 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.890 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.930 đồng/USD, bằng với phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo ông Matt Simpson, Nhà phân tích thị trường chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã thực hiện việc tăng lãi suất mà thị trường chỉ mới bắt đầu dự đoán khi báo cáo triển vọng quý 3 được công bố. Việc tăng 25 điểm cơ bản đồng thuận trong tháng 9 đã nâng phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang lên mức 3,75–4,00%.

Các dự báo cập nhật của FED chỉ ra mức lãi suất chính sách trung bình cuối năm là 4,1%, nhìn chung phù hợp với một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trước cuối năm. Tuy nhiên, định giá thị trường đã trở nên cứng rắn hơn. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hiện cho thấy khoảng 76% khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10, trong khi định giá tháng 12 cho thấy xác suất khoảng 59% lãi suất sẽ đạt mức 4,25–4,50%, tương đương với hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa trong quý 4.

Chỉ số đô la Mỹ dường như đang hướng tới mức 104 điểm và sắp hình thành mô hình đảo chiều tăng giá kéo dài ba tháng gọi là sao mai. Với việc FED có khả năng tăng lãi suất hai lần trong quý này, đô la Mỹ có thể sẽ tăng mạnh trong quý 4".