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Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD

Thứ Bảy, 05:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu nghỉ cuối tuần, ghi nhận tỷ giá trung tâm giữ nguyên là 25.195 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tạm dừng làm việc với 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index lùi xuống còn 101,24 điểm.

Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Sáu (26/6), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.195 đồng/USD. Tương tự, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang, cùng niêm yết ở mốc 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,24 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 27 6 gia ban usd tu do tang len 26.750 dong usd hinh anh 1

Tỷ giá cập nhật ngày 26/6

Bước vào nghỉ cuối tuần (26/6), tỷ giá trung tâm đang là 25.195 đồng/USD. Trong khi đó. các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt không điều chỉnh mới, vẫn giữ tại cùng mốc 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,24 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên giá bán và giảm 20 đồng ở giá mua vào so với phiên trước, tạm dừng tại mốc 26.084 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.454 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV kết thúc làm việc thứ Sáu hiện là 26.134 - 26.454 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên kể từ phiên trước. Tại Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.026 đồng/USD và bán ra với 26.454 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã hạ xuống thấp hơn 25 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.614 - 26.454 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB, giá mua lùi xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng, niêm yết là 26.080 đồng/USD và 26.454 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Sáu giao dịch quanh mức 26.720 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.750 đồng/USD, tăng 120 đồng chiều mua và 110 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 27 6 gia ban usd tu do tang len 26.750 dong usd hinh anh 2

Dự báo tỷ giá USD

 

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ đã tạm dừng đà tăng vào thứ Sáu, giảm từ mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái, khi các nhà đầu tư tham gia vào một sự chuyển dịch phức tạp giữa các loại tài sản, được thúc đẩy bởi sự kết hợp đầy biến động giữa lạm phát cao, áp lực giảm giá của các doanh nghiệp và căng thẳng địa chính trị dai dẳng.

Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,2%, sau khi chạm mức cao nhất trong 13 tháng vào đầu tuần này. Đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lạm phát mạnh mẽ của Mỹ, những tuyên bố cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Theo công cụ CME FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 đã ổn định ở mức 64%".

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Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc thứ Sáu (26/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm giảm còn 25.195 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết lùi xuống thấp hơn phiên trước và cùng công bố là 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index chạm mức 101,49 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc thứ Sáu (26/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm giảm còn 25.195 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết lùi xuống thấp hơn phiên trước và cùng công bố là 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index chạm mức 101,49 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 26/6: Tỷ giá trung tâm hạ xuống còn 25.195 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc thứ Sáu (26/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm giảm còn 25.195 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết lùi xuống thấp hơn phiên trước và cùng công bố là 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index chạm mức 101,49 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 25/6: Giá bán USD tăng lên 26.456 đồng/USD
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