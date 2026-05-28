Tỷ giá USD hôm nay 28/5: Giá USD bán ra 26.393 đồng/USD

Thứ Năm, 05:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Tư, ghi nhận tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.137 đồng/USD. Cùng lúc, một số ngân hàng thương mại lớn đa số tạm dừng làm việc với 26.393 đồng/USD bán ra. Chỉ số USD index đạt 99,09 điểm.

Đóng cửa làm việc thứ Tư (27/5), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.137 đồng/USD. Cùng lúc, các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên từ phiên liền trước, tạm dừng làm việc với 26.393 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) ở mức 99,09 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá 27/5

Kết thúc làm việc thứ Tư, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi mới, giữ tại 26.393 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,09 điểm.

Chiều tối ngày 27/5, một số ngân hàng thương mại lớn đa số giữ giá bán USD bằng phiên liền trước, tạm dừng làm việc tại cùng mức là 26.393 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,09 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết tại 26.113 - 26.393 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 10 đồng chiều mua và không đổi giá bán so với phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV chiều tối nay tạm nghỉ ở mốc 26.153 - 26.393 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên từ phiên liền trước. Techcombank dừng làm việc tại 26.064 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.393 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã giảm 8 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mốc 24.662 - 26.393 đồng/USD. Còn ACB hạ giá mua vào xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng và giữ giá bán bằng phiên trước đó, dừng làm việc hôm nay với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.393 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ giao dịch quanh mốc ở 26.380 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Dẫn lời chuyên gia phân tích thị trường tài chính Amanda Cooper chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Đô la Mỹ, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn, đã ổn định sau khi tăng nhẹ so với các đồng tiền chính khác vào ngày hôm trước, do các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã làm giảm bớt sự lạc quan về việc chấm dứt xung đột trong thời gian ngắn và mở lại tuyến đường vận chuyển quan trọng qua eo biển Hormuz.

Chỉ số đô la, theo dõi hiệu suất của đồng tiền Mỹ so với đồng yên và năm loại tiền tệ khác, hầu như không thay đổi ở mức 99,08 điểm, sau khi tăng 0,15% vào ngày hôm trước".

Tỷ giá USD hôm nay 27/5: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.137 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước sang ngày mới, chứng kiến giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hạ xuống còn 25.137 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu cùng giảm, công bố giao dịch ở mốc 26.393 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,10 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
Tag: tỷ giá hôm nay tỷ giá VND thị trường tiền tệ tỷ giá mới nhất
Tỷ giá USD hôm nay 27/5: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.137 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay 25/5, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.136 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu cùng đi lên, đạt mốc 26.392 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,98 điểm.

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Ba, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.138 đồng/USD. Cùng chiều biến động, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu cùng đi lên, đạt mốc 26.394 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,02 điểm.

