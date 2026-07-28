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Tỷ giá USD hôm nay 28/7: Giá USD bán ra 26.557 đồng/USD

Thứ Ba, 05:00, 28/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 28/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.293 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang, mức cao nhất đạt được là 26.557 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,26 điểm.

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Hai (27/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.293 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi so với phiên trước đó, mức cao nhất được ghi nhận là 26.557 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,26 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 28 7 gia usd ban ra 26.557 dong usd hinh anh 1

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 27/7

Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên tỷ giá ở mức công bố từ phiên trước, hiện là 26.110 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày làm việc đầu tuần cộng thêm 5 đồng vào cả hai chiều, tạm dừng ở mốc 26.135 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.515 đồng/USD. Techcombank kết thúc làm việc hôm nay ghi nhận niêm yết ở mốc 26.059 - 26.557 đồng/USD (mua vào và bán ra), bằng mức giao dịch trong phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.633 - 26.500 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không thay đổi, vẫn giữ giao dịch tại 26.110 đồng/USD mua vào và 26.500 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 28 7 gia usd ban ra 26.557 dong usd hinh anh 2

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com quan điểm của ông về diễn biến thị trường như sau: "Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất, khiến các nhà đầu tư tập trung vào định hướng của Chủ tịch FED Kevin Warsh và bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố chính sách. Thị trường tiếp tục kỳ vọng lãi suất sẽ tăng vào cuối năm nay, vì vậy bất kỳ sự phản đối nào đối với những kỳ vọng đó đều có thể tạo thêm động lực cho đồng tiền của Mỹ. Ngược lại, một giọng điệu ôn hòa hơn có thể gây áp lực lên giá trị đô la và hỗ trợ tỷ giá AUD/USD.

Sự leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, báo cáo lạm phát thấp gần đây của Mỹ có thể tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang (FED) bỏ qua bất kỳ cú sốc giá nào do giá năng lượng gây ra. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy 55% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 và 39% khả năng tăng lãi suất thêm vào tháng 12, tôi nghi ngờ các nhà hoạch định chính sách sẽ đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nào tại cuộc họp tuần này".

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Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.293 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (27/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.293 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.547 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,19 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.293 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.293 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (27/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.293 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.547 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,19 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.293 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.293 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (27/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.293 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên hoặc nâng lên cao hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.547 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,19 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.547 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.547 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.283 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.547 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,38 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.547 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 25/7: Giá USD bán ra tạm dừng ở mốc 26.547 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.283 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không điều chỉnh mới, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.547 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,38 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 23/7: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 26.272 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch thứ Năm (23/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.272 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc thấp hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,07 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 23/7: Tỷ giá trung tâm nâng lên mốc 26.272 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu giao dịch thứ Năm (23/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.272 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc thấp hơn phiên trước, tại nơi công bố cao nhất hiện là 26.523 đồng/USD. Chỉ số USD index hiện là 101,07 điểm.

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