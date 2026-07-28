Tỷ giá USD hôm nay 28/7: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.306 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 28/7

Cập nhật tỷ giá đầu ngày thứ Ba (28/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước nâng lên cao hơn hôm qua 13 đồng, đạt 25.306 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động ngược chiều nhau, mức giao dịch cao nhất được ghi nhận là 26.571 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,49 điểm.

Công bố mức giao dịch đầu tiên trong ngày 28/7, giá bán USD niêm yết ở các ngân hàng thương mại lớn có sự chênh lệch với nhau, tại nơi công bố cao nhất đạt 26.571 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đang ở mức 101,49 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.105 - 26.515 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 5 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV sang ngày mới công bố là 26.135 đồng/USD mua vào và 26.515 đồng/USD bán ra, giữ nguyên từ phiên liền trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.056 - 26.571 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước chiều mua đã hạ xuống thấp hơn 3 đồng, giá bán tăng 14 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 26.110 đồng/USD mua vào và 26.500 đồng/USD bán ra, bằng với mức niêm yết phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng 28/7 giao dịch quanh mốc 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, không thay đổi kể từ lần cập nhật trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Hai (27/7), tỷ giá trung tâm hiện là 25.293 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi so với phiên trước đó, mức cao nhất được ghi nhận là 26.557 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,26 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 27/7

Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên tỷ giá ở mức công bố từ phiên trước, hiện là 26.110 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.520 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày làm việc đầu tuần cộng thêm 5 đồng vào cả hai chiều, tạm dừng ở mốc 26.135 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.515 đồng/USD. Techcombank kết thúc làm việc hôm nay ghi nhận niêm yết ở mốc 26.059 - 26.557 đồng/USD (mua vào và bán ra), bằng mức giao dịch trong phiên mở cửa cùng ngày.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.633 - 26.500 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không thay đổi, vẫn giữ giao dịch tại 26.110 đồng/USD mua vào và 26.500 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.400 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.420 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường Matt Simpson chia sẻ trên Forex.com quan điểm của ông về diễn biến thị trường như sau: "Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất, khiến các nhà đầu tư tập trung vào định hướng của Chủ tịch FED Kevin Warsh và bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố chính sách. Thị trường tiếp tục kỳ vọng lãi suất sẽ tăng vào cuối năm nay, vì vậy bất kỳ sự phản đối nào đối với những kỳ vọng đó đều có thể tạo thêm động lực cho đồng tiền của Mỹ. Ngược lại, một giọng điệu ôn hòa hơn có thể gây áp lực lên giá trị đô la và hỗ trợ tỷ giá AUD/USD.

Sự leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, báo cáo lạm phát thấp gần đây của Mỹ có thể tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang (FED) bỏ qua bất kỳ cú sốc giá nào do giá năng lượng gây ra. Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy 55% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 và 39% khả năng tăng lãi suất thêm vào tháng 12, tôi nghi ngờ các nhà hoạch định chính sách sẽ đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nào tại cuộc họp tuần này".