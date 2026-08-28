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Tỷ giá USD hôm nay 28/8: Giá bán USD hạ xuống mốc 26.347 đồng/USD

Thứ Sáu, 09:02, 28/08/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (28/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 25.610 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết công bố bằng hoặc thấp hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.347 đồng/USD. Chỉ số USD index ở quanh mốc 99,11 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 28/8

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.610 đồng/USD, giảm 1 đồng so với hôm qua. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống thấp hơn phiên trước hoặc không thay đổi mới, tại nơi niêm yết cao nhất làm việc tại 26.347 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,11 điểm.

Đầu ngày 28/8, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, tại nơi giao dịch cao nhất đạt 26.347 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,11 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 28 8 gia ban usd ha xuong moc 26.347 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện giao dịch tại 25.860 - 26.270 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 20 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV mở cửa làm việc thứ Sáu lùi xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng ở cả hai chiều, công bố giao dịch với 25.890 đồng/USD mua vào và 26.270 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.813 - 26.347 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với kết thúc ngày thứ Năm, giá mua vào đã giảm 7 đồng và giá bán thấp hơn 3 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.870 đồng/USD mua vào và 26.260 đồng/USD bán ra, không thay đổi so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD công bố ở mốc 25.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.890 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 28 8 gia ban usd ha xuong moc 26.347 dong usd hinh anh 2

Tỷ giá USD hôm nay, kết thúc làm việc thứ Năm, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.611 đồng/USD. Một số ngân hàng thương mại lớn điều chỉnh giá bán USD không cùng chiều nhau, mức cao nhất đạt được là 26.350 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,20 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 28 8 gia ban usd ha xuong moc 26.347 dong usd hinh anh 3
Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 27/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.880 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.290 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc tại 25.910 đồng/USD và bán ra 26.290 đồng/USD, cả hai chiều đều tăng 10 đồng so với phiên trước. Techcombank cuối ngày thứ Năm niêm yết tại 25.820 - 26.350 đồng/USD (mua vào và bán ra), chiều mua đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 18 đồng và giá bán giảm 22 đồng.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.415 - 26.270 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng làm việc với 25.870 đồng/USD mua vào và 26.260 đồng/USD bán ra, giảm so với phiên mở cửa đầu ngày 20 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Năm, giao dịch quanh mức 25.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.890 đồng/USD, chiều mua đã tăng 40 đồng và chiều bán tăng 30 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 28 8 gia ban usd ha xuong moc 26.347 dong usd hinh anh 4
Tỷ giá USD hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 8

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ duy trì ở mức cao nhất trong một tuần vào thứ Năm sau khi lạm phát tại Mỹ cao hơn dự kiến ​​làm dấy lên kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất, trong khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang hội nghị chuyên đề Jackson Hole để tìm kiếm thêm manh mối về triển vọng chính sách.

Chỉ số đô la Mỹ ổn định ở mức 99,14 điểm vào lúc 02:36 giờ ET (06:36 giờ GMT), sau khi tăng 0,3% trong phiên trước đó.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ đã tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, không thay đổi so với tháng 6 nhưng cao hơn mức dự báo 3,6%, trong khi giá cả tăng 0,2% so với tháng trước, cũng mạnh hơn dự kiến.

Dữ liệu này củng cố lập luận rằng Cục Dự trữ Liên bang  FED nên duy trì chính sách thắt chặt, với thị trường vẫn đang dự báo khoảng 60% khả năng tăng lãi suất vào tháng tới, theo công cụ CME FedWatch".

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Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.375 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch thứ Năm (27/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước dừng ở mức 25.611 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.375 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,98 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.375 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch thứ Năm (27/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước dừng ở mức 25.611 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.375 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,98 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.375 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/8: Giá bán USD giảm còn 26.375 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch thứ Năm (27/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước dừng ở mức 25.611 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ghi nhận mức cao nhất đạt được là 26.375 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 98,98 điểm.

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