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Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.870 đồng/USD đồng/USD

Thứ Hai, 05:00, 29/06/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, tính tới trước phiên giao dịch ngày 29/6, ghi nhận tỷ giá trung tâm hiện là 25.195 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng ở mốc 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,36 điểm.

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều tối Chủ nhật (28/6), tỷ giá trung tâm hiện niêm yết là 25.195 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng đạt 26.454 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động quanh đạt 101,36 điểm.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.183 đồng/USD. Sau đó đi lên đạt mức 25.197 đồng/USD vào sáng thứ Năm. Tỷ giá trung tâm quay đầu đi xuống từ sáng thứ Sáu, còn ở mốc 25.195 đồng/USD và tạm nghỉ cuối tuần ở đó.

Cùng chiều biến động với tỷ giá trung tâm, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.442 đồng/USD. Trong tuần giá bán liên tục được điều chỉnh mới, mức cao nhất đạt được là 26.456 đồng/USD vào sáng thứ Năm. Bước sang ngày thứ Sáu thì hạ xuống còn là 25.195 đồng/USD. Đây cũng là mức niêm yết đến hết cuối tuần.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" liên tục biến động. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.750 - 26.780 đồng/USD. Sau đó đi xuống còn 26.600 - 26.640 đồng/USD vào sáng thứ Năm, chạm mốc thấp nhất tuần. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do đang là 26.830 - 26.870 đồng/USD, tăng 130 đồng chiều mua và 150 đồng chiều bán kể từ phiên liền trước.

ty gia usd hom nay 29 6 gia ban usd tu do tang len 26.870 dong usd dong usd hinh anh 1
Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) hầu hết giao dịch trên mốc 101 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận là 101,04 điểm vào sáng thứ Ba. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt 101,36 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

Nhà phân tích thị trường Julian Pineda CFA, CMT chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Trong năm 2026, một trong những sự kiện địa chính trị quan trọng nhất là sự leo thang xung đột ở Trung Đông. Trong  bối cảnh này, đồng bạc xanh đã đóng một vai trò quan trọng. Trong những thời điểm đáng lo ngại hơn, đặc biệt là khi rủi ro xung quanh eo biển Hormuz gia tăng, USD một lần nữa đóng vai trò là đồng tiền trú ẩn an toàn nhờ tính thanh khoản cao. Điều này được phản ánh qua chỉ số DXY, vốn liên tục vượt qua mốc 97 điểm vào đầu tháng 3 khi căng thẳng leo thang.

Tuy nhiên, giá trị đô la cũng suy yếu khi xung đột có dấu hiệu giảm bớt. Một ví dụ là ngày 11 tháng 6, khi việc hủy bỏ các cuộc tấn công của Mỹ và tiến triển trong các cuộc đàm phán đã làm giảm một phần nhu cầu trú ẩn an toàn. Tại thời điểm đó, chỉ số DXY bắt đầu giảm xuống dưới mức 100 điểm, cho thấy rằng xung đột là một yếu tố quan trọng đối với nhu cầu đô la, ngoài chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang".

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Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu nghỉ cuối tuần, ghi nhận tỷ giá trung tâm giữ nguyên là 25.195 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tạm dừng làm việc với 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index lùi xuống còn 101,24 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu nghỉ cuối tuần, ghi nhận tỷ giá trung tâm giữ nguyên là 25.195 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tạm dừng làm việc với 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index lùi xuống còn 101,24 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/6: Giá bán USD tự do tăng lên 26.750 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu nghỉ cuối tuần, ghi nhận tỷ giá trung tâm giữ nguyên là 25.195 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số cùng tạm dừng làm việc với 26.454 đồng/USD. Chỉ số USD index lùi xuống còn 101,24 điểm.

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