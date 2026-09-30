Tỷ giá USD hôm nay 30/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.627 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng

Bắt đầu ngày làm việc cuối cùng của tháng 9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Cùng thời điểm, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.241 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,37 điểm.

Đầu ngày thứ Tư, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.241 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,37 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.750 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 10 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV đầu ngày 30/9 công bố giá mua vào là 25.780 đồng/USD và 26.160 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.709 - 26.241 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ kết thúc làm việc phiên liền trước, giá mua đã giảm 3 đồng và giá mua tăng nhẹ 1 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.760 đồng/USD mua vào và 26.150 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới.

Trên thị trường tự do giữ nguyên nhiều phiên liên tiếp, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.950 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Ba, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước 25.630 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi ngang, tại nơi niêm yết cao nhất hiện là 26.240 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,45 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 29 tháng 9

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 29/9

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 25.760 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.170 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Ba không thay đổi kể từ phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết tại 25.790 đồng/USD mua vào và bán ra 26.170 đồng/USD. Techcombank tạm dừng ở mốc 25.712 - 26.240 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã tăng 3 đồng và giá bán lùi nhẹ 1 đồng so với phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.369 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB giữ nguyên mức giao dịch từ phiên làm việc đầu ngày, hiện là 25.760 đồng/USD mua vào và 26.150 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.950 đồng/USD, bằng với mức công bố phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Ba ngày 29 tháng 9

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Hàng loạt quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã cùng nhau củng cố quan điểm về việc duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, làm giảm bớt hy vọng về việc nới lỏng tiền tệ trong ngắn hạn.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook cảnh báo rằng áp lực lạm phát có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng tới, viện dẫn nhu cầu gia tăng từ sự bùng nổ phát triển trí tuệ nhân tạo và giá dầu thô toàn cầu tăng cao là những yếu tố thúc đẩy mang tính cấu trúc.

Những phát biểu của bà phù hợp với định hướng cứng rắn gần đây từ các chủ tịch FED khu vực, khiến thị trường tiền tệ hiện đang dự báo gần 70% khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 10 sắp tới.

Các bộ phận giao dịch trái phiếu đang theo dõi sát sao các bài phát biểu tiếp theo của ngân hàng trung ương dự kiến ​​diễn ra vào cuối phiên giao dịch, bao gồm bài phát biểu của Thống đốc FED Michelle Bowman và Michael Barr, Chủ tịch FED chi nhánh Chicago Austan Goolsbee và thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh Catherine Mann".