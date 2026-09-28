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Tỷ giá USD hôm nay 28/9: Tỷ giá trung tâm giảm còn 25.632 đồng/USD

Thứ Hai, 08:36, 28/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bước vào làm việc ngày thứ Hai (28/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước lùi xuống còn 25.632 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu như giảm, mức cao nhất đạt được là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,13 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 28/9

Tỷ giá hôm nay, mở cửa tuần mới, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.632 đồng/USD, giảm 9 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần. Cùng lúc, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống, tại nơi niêm yết cao nhất hiện đạt 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 101,13 điểm.

Cập nhật trong phiên làm việc đầu tiên ngày thứ Hai (28/9), các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,13 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 28 9 ty gia trung tam giam con 25.632 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện làm việc tại 25.760 - 26.170 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng.

Ngân hàng BIDV sáng đầu tuần công bố giá mua vào là 25.790 đồng/USD và 26.170 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.715 - 26.247 đồng/USD (mua vào và bán ra), tính từ cuối ngày thứ Sáu tuần trước giá mua đã giảm 3 đồng và không đổi giá bán.

Còn ACB đầu ngày 28/9 hiện giao dịch với 25.760 đồng/USD mua vào và 26.150 đồng/USD bán ra, lùi xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 25.900 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.950 đồng/USD, cả hai chiều đều hạ xuống thấp hơn phiên trước 50 đồng.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 28 9 ty gia trung tam giam con 25.632 dong usd hinh anh 2

Biến động tỷ giá tuần qua

Tỷ giá USD cập nhật cuối ngày Chủ Nhật (27/9), tỷ giá trung tâm là 25.641 đồng/USD. Giá bán USD ghi nhận mức cao nhất hiện là 26.247 đồng/USD. Chỉ số DXY lùi xuống còn 100,97 điểm. 

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu làm việc từ sáng thứ Hai, công bố là 25.637 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm liên tục điều chỉnh mới và tăng về cuối tuần. Sáng thứ Hai, tại Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 25.637 đồng/USD. Trong tuần mức thấp nhất được ghi nhận là 25.635 đồng/USD công bố sáng thứ Tư. Sau đó đi lên đạt 25.641 đồng/USD vào sáng thứ Sáu, đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này giảm về cuối tuần. Bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất là 26.286 đồng/USD, đồng thời là mức giao dịch cao nhất trong tuần. Các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán USD đi xuống về cuối tuần, ghi nhận mức thấp nhất đạt 26.247 đồng/USD công bố chiều tối thứ Sáu và bước vào nghỉ cuối tuần tại đó.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" tăng về cuối tuần. Sáng thứ Hai tỷ giá trung tâm giao dịch quanh 25.890 - 25.920 đồng/USD (mua vào và bán ra). Sau nhiều lần điều chỉnh mới, mức thấp nhất giao dịch tại 25.800 - 25.850 đồng/USD công bố sáng thứ Tư. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá dao động quanh mốc 25.950 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.000 đồng/USD.

ty gia usd hom nay 28 9 ty gia trung tam giam con 25.632 dong usd hinh anh 3
Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu dao động quanh mốc 101 điểm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt mốc 100,97 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia ẻ trên Investing.com cho hay: "Các tài sản thị trường mới nổi có thể chịu đựng được chính sách tiền tệ thắt chặt hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vì các yếu tố kinh tế cơ bản mạnh mẽ hơn và tăng trưởng toàn cầu bền vững đã làm giảm tính dễ tổn thương của chúng trước chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn của Mỹ, các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư đa quốc gia và công ty dịch vụ tài chính lớn nhất Thụy Sĩ (UBS) cho biết trong một báo cáo nghiên cứu.

Tại cuộc họp tháng 9, FED đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đây là lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, đồng thời phát tín hiệu rằng lãi suất có thể duy trì ở mức trên 4% cho đến năm 2027.

Theo UBS, thị trường đã dự đoán khoảng ba đợt tăng lãi suất nữa vào giữa năm 2027, nâng cao kỳ vọng đối với ngân hàng trung ương về một động thái bất ngờ mang tính thắt chặt hơn nữa. UBS dự kiến ​​chỉ có thêm một lần tăng 25 điểm cơ bản nữa".

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Tỷ giá USD hôm nay 26/9: Giá bán USD tự do tăng lên 25.930 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, kết thúc làm việc ngày thứ Sáu (25/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.641 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang hoặc giảm, mức cao nhất đạt được là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,04 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 26/9: Giá bán USD tự do tăng lên 25.930 đồng/USD

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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, kết thúc làm việc ngày thứ Sáu (25/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ tại 25.641 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số đi ngang hoặc giảm, mức cao nhất đạt được là 26.247 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,04 điểm.

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Tỷ giá USD hôm nay 25/9:Giá bán USD tự do tăng lên 25.930 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 25/9:Giá bán USD tự do tăng lên 25.930 đồng/USD

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