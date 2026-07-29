Tỷ giá USD hôm nay 29/7: Giá bán USD tự do giảm còn 26.350 đồng/USD

Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Ba (28/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.306 đồng/USD. Cùng thời điểm, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết điều chỉnh giá bán nâng lên cao hơn phiên trước, mức cao nhất được ghi nhận là 26.571 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 101,51 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 28/7

Ngân hàng Vietcombank chiều tối nay tăng 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước, niêm yết là 26.115 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.525 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV tạm dừng ở mốc 26.140 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.520 đồng/USD, cao hơn phiên mở cửa cùng ngày 5 đồng cả hai chiều. Techcombank khép lại giao dịch ngày thứ Ba ghi nhận niêm yết ở mốc 26.068 - 26.571 đồng/USD (mua vào và bán ra), chiều mua đã tăng 12 đồng và không thay đổi giá bán so với phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.652 - 26.515 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB niêm yết ở mức 26.120 đồng/USD mua vào và 26.510 đồng/USD bán ra, so với phiên trước cả hai chiều đều cao hơn 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 26.320 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.350 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 80 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Theo ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích thị trường tài chính chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang (FED) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp FOMC tuần này, thị trường sẽ đặc biệt chú ý đến những bình luận của Chủ tịch Kevin Warsh về sự leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông. Mặc dù Mỹ và Iran được cho là đang đàm phán và các cuộc tấn công đã tạm lắng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Cũng có vẻ như rất khó có khả năng đạt được bất kỳ thỏa thuận có ý nghĩa nào, chứ chưa nói đến việc ký kết, trước cuộc họp của FED.

Hiện tại, hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy 55% khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 và 39% khả năng tăng lãi suất thêm vào tháng 12. Việc đồng tiền của Mỹ có tiếp tục dẫn đầu hay không có thể phụ thuộc vào việc chủ tịch của FED có xác nhận những kỳ vọng đó hay không".