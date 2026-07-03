Tỷ giá USD hôm nay 3/7: Chỉ số USD index hạ xuống còn 101,01 điểm

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Năm (2/7), Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.205 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới, hiện ở mốc 26.465 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,01 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 2/7

Cuối ngày thứ Năm (2/7), tỷ giá trung tâm đang là 25.205 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt đi ngang và tạm dừng làm việc với 26.465 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,01 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên cả hai chiều so với phiên trước, hiện ở mốc 26.075 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.465 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV kết thúc ngày 2/7, mức giao dịch hiện là 26.105 - 26.465 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ bằng phiên liền trước. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.025 đồng/USD và bán ra với 26.465 đồng/USD, so với phiên trước giá mua đã giảm 6 đồng và giá bán không đổi.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.465 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB lùi giá mua xuống thấp hơn phiên mở cửa cùng ngày 10 đồng, niêm yết là 26.080 đồng/USD và 26.465 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Năm giao dịch quanh mức 26.580 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.610 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Theo hai chuyên gia phân tích thị trường tài chính là Alun John và Stella Qiu chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Giá trị đô la giảm nhẹ vào thứ Năm trước thềm công bố dữ liệu việc làm của Mỹ, có thể củng cố hoặc thách thức kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất trong năm nay, trong khi giá dầu tiếp tục giảm và cổ phiếu các nhà sản xuất chip gặp khó khăn sau một quý kinh doanh xuất sắc.

Hiện tại, giá cả trên thị trường tiền tệ cho thấy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất của FED vào tháng 10 và khoảng 40% khả năng sẽ có đợt tăng lãi suất thứ hai vào cuối năm. Nếu dữ liệu việc làm của Mỹ, dự kiến ​​công bố vào thứ Năm tuần này do ngày lễ Quốc khánh vào thứ Sáu, khả quan thì điều đó sẽ củng cố những kỳ vọng này và có khả năng đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng bạc xanh tăng cao, trong khi một con số yếu hơn có thể thách thức mức giá thị trường hiện tại".