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Tỷ giá USD hôm nay 1/7: Tỷ giá trung tâm 25.206 đồng/USD

Thứ Tư, 05:00, 01/07/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay (1/7), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mức 25.206 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đa số không điều chỉnh mới, cùng giao dịch tại 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,32 điểm.

Tỷ giá ngày 1/7

Cập nhật tỷ giá, mở cửa làm việc thứ Tư (1/7), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.206 đồng/USD, không thay đổi so với hôm qua. Cùng thời điểm, một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi ngang và cùng công bố là 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,32 điểm.

Mở cửa làm việc thứ Tư, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đồng loạt giữ nguyên từ phiên trước, đạt 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,32 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 1 7 ty gia trung tam 25.206 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.076 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên mức công bố từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV ngày đầu tháng mới công bố là 25.106 đồng/USD mua vào và 26.466 đồng/USD bán ra, bằng phiên liền trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.041 đồng/USD mua vào và 26.466 đồng/USD bán ra, không thay đổi kể từ phiên liền trước.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.090 đồng/USD mua vào và 26.466 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới so với phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng thứ Tư giao dịch quanh mốc 26.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 1 7 ty gia trung tam 25.206 dong usd hinh anh 2

Khép lại ngày làm việc thứ Ba, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.206 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn chủ yếu không điều chỉnh mới, hiện ở mốc 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,36 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 1 7 ty gia trung tam 25.206 dong usd hinh anh 3

Tỷ giá cập nhật ngày 30/6

Cuối ngày thứ Ba, tỷ giá trung tâm đang là 25.206 đồng/USD. cùng lúc, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm nghỉ với 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,36 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giảm 20 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước, hiện ở mốc 26.076 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.466 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV cuối ngày 30/6, mức giao dịch hiện là 26.106 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra), lùi xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng chiều mua và không đổi giá bán. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.041 đồng/USD và bán ra với 26.466 đồng/USD, giá mua nâng lên cao hơn phiên trước 20 đồng và giữ giá bán bằng phiên liền trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.614 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB cộng thêm 20 đồng chiều mua kể từ phiên trước đó, niêm yết là 26.090 đồng/USD và 26.466 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Ba giao dịch quanh mức 26.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD, không thay đổi kể từ phiên liền trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 1 7 ty gia trung tam 25.206 dong usd hinh anh 4

Dự báo tỷ giá USD

Fiona Cincotta, chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang FED, lợi suất thực tế cao hơn và đồng tiền của Mỹ mạnh hơn tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.

Hiện tại, sự chú ý đang hướng đến bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Walsh tại Diễn đàn Sintra của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Tư và báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Năm, cả hai đều có thể cung cấp thêm manh mối về triển vọng lãi suất và từ đó, ảnh hưởng đến giá vàng.

Để triển vọng được cải thiện, phe mua cần thấy lợi suất thực giảm, đồng bạc xanh yếu hơn hoặc kỳ vọng về chính sách thắt chặt của FED giảm bớt những điều dường như không sắp xảy ra dựa trên các yếu tố cơ bản hiện tại".

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Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Ba (30/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.206 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước và công bố cùng mức là 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,26 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD
Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Ba (30/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.206 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước và công bố cùng mức là 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,26 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa làm việc thứ Ba (30/6) chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi lên mức 25.206 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên cao hơn phiên trước và công bố cùng mức là 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,26 điểm.

Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.201 đồng/USD
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Tỷ giá USD hôm nay 29/6: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.201 đồng/USD

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