Tỷ giá USD hôm nay 30/6: Tỷ giá trung tâm nâng lên mức 25.206 đồng/USD

Tỷ giá ngày 30/6

Cập nhật tỷ giá, bước vào làm việc ngày thứ Ba (30/6), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.206 đồng/USD, cộng thêm 5 đồng so với phiên trước. Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn đa số đi lên, cùng giao dịch với 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 101,26 điểm.

Bắt đầu giao dịch ngày thứ Ba, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn cùng đi lên, đạt 26.466 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 101,26 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.096 - 26.466 đồng/USD (mua vào và bán ra), cộng thêm 5 đồng vào cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV sang ngày thứ Ba tăng 5 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước, công bố là 25.126 đồng/USD mua vào và 26.466 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 26.021 đồng/USD mua vào và 26.466 đồng/USD bán ra, so với phiên trước giá bán đã cao hơn 5 đồng.

Còn ACB công bố giao dịch với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.466 đồng/USD bán ra, lùi 10 đồng ở giá mua và nâng giá bán lên cao hơn phiên trước 5 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu ngày thứ Ba giao dịch quanh mốc 26.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD, giữ nguyên kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Trước đó, tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Hai, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mốc 25.201 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá USD bán ra ở các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt không đổi, hiện ở mốc 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,28 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá cập nhật ngày 29/6

Cuối ngày đầu tuần, tỷ giá trung tâm đang là 25.201 đồng/USD. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lớn đa số tạm dừng làm việc tại cùng mốc 26.461 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) biến động quanh 101,28 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giữ nguyên so với phiên trước, vẫn ở mốc 26.091 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.461 đồng/USD.

Ngân hàng BIDV khép lại giao dịch ngày thứ Hai hiện là 26.121 - 26.461 đồng/USD (mua vào và bán ra), không thay đổi so với phiên mở cửa cùng ngày. Techcombank niêm yết giá mua vào là 26.023 đồng/USD và bán ra với 26.461 đồng/USD, so với phiên trước chiều mua đã giảm 8 đồng và giữ giá bán bằng phiên trước.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.605 - 26.461 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB không điều chỉnh mới kể từ phiên mở cửa cùng ngày, niêm yết là 26.080 đồng/USD và 26.651 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày 29/6 giảm mạnh tới 130 đồng chiều mua và 150 đồng chiều bán so với phiên trước, hiện giao dịch quanh mức 26.700 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.720 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Fiona Cincotta chia sẻ trên forex.com cho hay: "Thị trường tiếp tục gia tăng kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay sau khi chỉ số PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của FED, tăng lên 3,4%, mức cao nhất trong ba năm.

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Năm, báo cáo này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức mạnh của thị trường lao động và liệu Cục Dự trữ Liên bang (FED) có khả năng thắt chặt chính sách một lần nữa hay không. Chủ tịch FED Kevin Walsh cũng dự kiến ​​sẽ phát biểu vào thứ Tư".