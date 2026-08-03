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Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Tỷ giá trung tâm ở mức 25.338 đồng/USD

Thứ Hai, 05:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch ngày 3/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.338 đồng/USD. Giá bán USD ở một số Ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống về cuối tuần, mức cao nhất đạt được là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD index tuột khỏi mốc 100 điểm.

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật chiều Chủ Nhật (2/8), tỷ giá trung tâm hiện là 25.338 đồng/USD. Ghi nhận ở các ngân hàng thương mại lớn, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất là 26.552 đồng/USD. Chỉ số DXY đang dao động quanh 99,91 điểm. 

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai công bố giao dịch tại 25.293 đồng/USD. Sau đó đi lên cho tới cuối tuần và đạt mức cao nhất là 25.338 đồng/USD công bố vào sáng thứ Sáu. Đây cũng là mức niêm yết nghỉ cuối tuần tại Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này đa số đều điều chỉnh mới giá bán USD, song công bố không cùng mức. Bắt đầu giao dịch sáng thứ Hai, tại nơi công bố cao nhất ghi nhận đạt 26.547 đồng/USD. Giá bán USD đi lên từ thứ Ba và đạt mức cao nhất tuần tại 26.586 đồng/USD. Sang ngày thứ Sáu thì bất ngờ quay đầu đi xuống còn là 26.552 đồng/USD và duy trì cho tới hết tuần.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" đi xuống về cuối tuần. Đầu tuần, sáng thứ Hai tỷ giá tự do công bố giao dịch ở mốc 26.400 - 26.420 đồng/USD, đồng thời là mức niêm yết cao nhất tuần. Sau đó giảm xuống từ thứ Ba, mốc thấp nhất được ghi nhận đạt 26.250 - 26.280 đồng/USD công bố từ chiều tối thứ Sáu. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do hiện là 26.260 - 26.280 đồng/USD, tăng 10 đồng chiều mua so với phiên liền trước còn giá bán không đổi.

ty gia usd hom nay 3 8 ty gia trung tam o muc 25.338 dong usd hinh anh 1

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) có sự biến động mạnh mẽ hơn so với tuần trước. Mức cao nhất được ghi nhận là 101,51 điểm vào sáng thứ Tư. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật 2/8, chỉ số USD đạt 99,91 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt dự báo diễn biến thị trường tuần tới và chia sẻ trên Forex.com cho hay: "Bước vào một tuần cực kỳ quan trọng đối với triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED), thị trường tiếp tục dự báo sẽ có hơn hai lần tăng lãi suất đầy đủ cho đến tháng 6 năm 2027. Mặc dù vậy, đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục dốc hơn trong tuần trước, với lợi suất trái phiếu dài hạn đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Điều đó cho thấy thị trường lo ngại FED cũng có nguy cơ tụt hậu trong việc chống lạm phát sau quyết định giữ nguyên lãi suất hồi tuần trước".

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Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Giá USD bán ra ở mốc 26.552 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn ở mốc 25.338 đồng/USD. Cùng lúc, giá bán USD tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết đi xuống, mức cao nhất là 26.552 đồng/USD. Chỉ số USD index dao động quanh 100,19 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Giá USD bán ra ở mốc 26.552 đồng/USD

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