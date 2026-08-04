Tỷ giá USD hôm nay 4/8: Giá USD bán ra giảm còn 26.553 đồng/USD

Tỷ giá cập nhật cuối ngày thứ Hai (3/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.358 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn đa số bằng hoặc hạ xuống thấp hơn phiên trước, mức niêm yết cao nhất được ghi nhận là 26.553 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 99,80 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 4/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 26.070 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.480 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV khép lại ngày đầu tuần 26.100 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.480 đồng/USD, bằng với mức làm việc phiên trước đó. Techcombank đóng cửa 26.021 - 26.553 đồng/USD (mua vào và bán ra), giá mua đã giảm 10 đồng và giá bán thấp hơn phiên mở cửa cùng ngày 13 đồng.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 24.595 - 26.470 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB làm việc với 26.070 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều lùi xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối thứ Hai không điều chỉnh mới so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.260 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.280 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la Mỹ giảm nhẹ hôm thứ Hai khi các nhà đầu tư chờ đợi vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran diễn ra vào cuối ngày, trong khi đồng yên Nhật tiếp tục tăng giá do kỳ vọng rằng Tokyo và Washington có thể can thiệp một lần nữa để hỗ trợ đồng tiền này sau hành động phối hợp hồi tuần trước.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ 0,1% xuống 99,80 điểm trong phiên giao dịch châu Á lúc 03:01 giờ ET (07:01 giờ GMT).

Giá trị đô la Mỹ đã giảm 1,5% trong tuần trước do Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất và không đưa ra nhiều thông tin về động thái tiếp theo".