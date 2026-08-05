Tỷ giá USD hôm nay 5/8: Tỷ giá trung tâm tăng lên mốc 25.405 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 5/8

Cập nhật đầu ngày thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.405 đồng/USD, tăng 25 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên kể từ kết thúc làm việc phiên trước, mức giao dịch cao nhất được ghi nhận là 26.536 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đang ở quanh mốc 99,87 điểm.

Mở cửa làm việc ngày 5/8, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, tại nơi giao dịch cao nhất đạt 26.536 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,87 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.050 - 26.460 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên kể từ phiên làm việc trước.

Ngân hàng BIDV sang ngày mới không thay đổi mới, công bố là 26.080 đồng/USD mua vào và 26.460 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.998 - 26.536 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua đã giảm 5 đồng và giữ giá bán bằng mức làm việc phiên trước.

Còn ACB hiện giao dịch với 26.050 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới so với phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng thứ Tư giao dịch quanh mốc 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD, giữ nguyên kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá cập nhật kết thúc làm việc ngày thứ Ba (4/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.380 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cùng đi xuống và giao dịch không cùng mốc, mức niêm yết cao nhất được ghi nhận là 26.536 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 4/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 26.050 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV đóng cửa ngày thứ Ba 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.460 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 5 đồng cả hai chiều. Techcombank đóng cửa 26.003 - 26.536 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày, giá mua đã giảm 8 đồng và giá bán thấp hơn 13 đồng.

Ngân hàng Eximbank tạm dừng làm việc ở mốc 24.586 - 26.440 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB hạ xuống thấp hơn phiên trước 10 đồng cả hai chiều, tạm nghỉ làm việc với 26.050 đồng/USD mua vào và 26.440 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cuối ngày thứ Ba giữ nguyên giao dịch quanh mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Ayushman Ojha chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giá trị đô la tăng nhẹ vào thứ Ba sau khi giảm giá trong tuần qua, trong khi đồng yên Nhật suy yếu sau khi sự can thiệp của chính phủ thúc đẩy đà tăng mạnh vào tuần trước.

Sự thận trọng trước các dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ và những tín hiệu trái chiều về đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đã khiến hầu hết các đồng tiền chính biến động trong biên độ hẹp".