Tỷ giá USD hôm nay 29/8: Giá bán USD giảm còn 26.338 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.610 đồng/USD. Một số ngân hàng thương mại lớn niêm yết giá bán USD chủ yếu bằng hoặc thấp hơn phiên trước, mức cao nhất đạt được là 26.338 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,20 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 28/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.270 đồng/USD, giữ nguyên từ phiên trước đó.

Ngân hàng BIDV tạm dừng làm việc tại 25.890 đồng/USD và bán ra 26.270 đồng/USD, không thay đổi kể từ phiên mở cửa đầu ngày. Techcombank bước vào cuối tuần niêm yết tại 25.806 - 26.338 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên trước giá mua đã giảm 7 đồng và 9 đồng ở chiều bán.

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.386 - 26.240 đồng/USD (mua vào và bán ra). ACB tạm dừng làm việc với 25.850 đồng/USD mua vào và 26.240 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều lùi xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ hiện giao dịch quanh mức 25.860 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.890 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Tỷ giá USD hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Pranav Kashyap chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Giờ đây, sự chú ý chuyển sang Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Kevin Warsh, người dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị chuyên đề thường niên của ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming, vào cuối ngày thứ Sáu.

Các nhà đầu tư sẽ lắng nghe những tín hiệu về quan điểm của FED đối với lạm phát dai dẳng và triển vọng về lãi suất.

Dữ liệu gần đây cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn duy trì ở mức cao do lo ngại về lạm phát, việc chính phủ vay nợ lớn và hướng đi tương lai của chính sách tiền tệ".