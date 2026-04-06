Tỷ giá USD hôm nay 6/4: Giá bán USD giảm còn 26.362 đồng/USD

Thứ Hai, 08:56, 06/04/2026
VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc tuần mới (6/4), chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ còn 25.106 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu đi xuống, cùng công bố là 26.361 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 100,26 điểm.

Tỷ giá 6/4

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.111  - 26.361 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm nhẹ 1 đồng cả hai chiều kể từ phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV bắt đầu làm việc ngày đầu tuần công bố là 26.141 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra, cả hai chiều đều đã hạ xuống thấp hơn phiên trước 1 đồng. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.071 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.361 đồng/USD, giảm 1 đồng so với trước khi nghỉ cuối tuần.

Còn ACB giảm 10 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán kể từ phiên làm việc trước đó, công bố giao dịch tại mức 26.120 đồng/USD mua vào và 26.361 đồng/USD bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 6/4 giao dịch quanh mốc 27.350 - 27.400 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá tuần qua

Khép lại một tuần làm việc, chứng kiến tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước và giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn biến động cùng chiều, đi lên về cuối tuần. Bước vào nghỉ cuối tuần, tỷ giá trung tâm tạm dừng tại 25.107 đồng/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn đạt 26.362 đồng/USD.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tuần mới sáng thứ Hai, công bố giao dịch tại 25.100 đồng/USD. Tỷ giá trung tâm tăng lên về cuối tuần và đạt mức cao nhất là 25.107 đồng/USD công bố từ chiều ngày thứ Năm.

Cùng chiều biến động, một số ngân hàng thương mại lớn sáng thứ Hai công bố giá USD bán ra là 26.355 đồng/USD. Trong tuần, giá bán chủ yếu đi ngang hoặc nâng lên cao hơn phiên trước và tạm nghỉ cuối tuần tại mốc 26.362 đồng/USD, niêm yết từ chiều tối thứ Năm.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" biến động mạnh so với tuần trước và có xu hướng giảm về cuối tuần. Mức giao dịch cao nhất được ghi nhận vào sáng thứ Hai với 28.030 đồng/USD mua vào và bán ra tại 28.080 đồng/USD. Tỷ giá tự do bất ngờ giảm mạnh vào sáng thứ Năm, còn ở mức 27.500 -  27.550 đồng/USD. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, tỷ giá tự do giao dịch ở mốc 27.350 - 27.400 đồng/USD.

Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) tuần này liên tục biến động, hầu hết dao động quanh mốc 100 điểm. Mức thấp nhất được ghi nhận đạt 99,54 điểm vào sáng thứ Năm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số DXY đạt mốc 100,03 điểm.

Dự báo tỷ giá USD

 

Chia sẻ trên Investing.com, chuyên gia phân tích thị trường tài chính Tanay Dhumal cho hay: "Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách vào cuối năm 2026, với việc cắt giảm lãi suất có khả năng diễn ra trong nửa cuối năm khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát giảm dần. Ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất chính sách xuống mức khoảng 3,0%–3,25%.

Tuy nhiên, triển vọng vẫn phụ thuộc vào việc kỳ vọng lạm phát có được duy trì ở mức ổn định hay không. Sự gia tăng bền vững của kỳ vọng dài hạn có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang (FED) phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, đặc biệt nếu những cú sốc năng lượng bắt đầu tác động đến hành vi định giá trên diện rộng".

Tỷ giá USD hôm nay 4/4: Giá USD bán ra tạm dừng tại 26.362 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, cập nhật chiều tối thứ Sáu, chứng kiến sự bình ổn của thị trường trong nước. Tỷ giá trung tâm tại NHNN giữ nguyên ở mức 25.107 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn không điều chỉnh mới, vẫn là 26.362 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt mốc 99,97 điểm.

