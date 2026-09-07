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Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Giá bán USD ở mức 26.327 đồng/USD

Thứ Hai, 05:00, 07/09/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, trước phiên giao dịch ngày thứ Hai (7/9), tỷ giá trung tâm hiện là 25.605 đồng/USD. Cùng lúc, giá USD bán ra tạm dừng tại mốc 26.327 đồng/USD. Chỉ số USD index có xu hướng đi lên, đạt 99,18 điểm.

Biến động tỷ giá tuần qua

Cập nhật tỷ giá USD chiều Chủ Nhật (6/9), tỷ giá trung tâm là 25.605 đồng/USD. Giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất đang là 26.327 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động quanh 99,18 điểm. 

Cụ thể, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ kéo dài kể từ sáng thứ Năm, công bố là 25.615 đồng/USD. Sau đó hạ xuống còn 25.605 đồng/USD công bố từ sáng thứ Sáu và duy trì tới hết nghỉ cuối tuần. 

Các ngân hàng thương mại lớn tuần này có hai lần điều chỉnh mới. Sáng thứ Năm, mở cửa phiên làm việc đầu tiên của tuần mới công bố giá bán ra là 26.347 đồng/USD. Mức này được nâng lên thành 26.362 đồng/USD vào sáng thứ Sáu và trở thành mức giao dịch cao nhất đạt được trong tuần. Đến cuối ngày thứ Sáu, giá bán USD hạ xuống còn 26.327 đồng/USD. Đây cũng là mức nghỉ cuối tuần tại nơi niêm yết cao nhất.

Tuần qua thị trường USD "chợ đen" giảm về cuối tuần. Bắt đầu làm việc sáng thứ Năm công bố giao dịch ở mốc 25.820 - 25.870 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tỷ giá đi xuống mức thấp nhất tuần là 25.770 đồng/USD mua vào và bán ra với 25.810 đồng/USD, và giữ nguyên cho tới hết ngày Chủ Nhật.

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Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD index (DXY) chủ yếu dao động quanh mốc 99 điểm. Cập nhật chiều tối Chủ Nhật, chỉ số USD đạt mốc 99,18 điểm.

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Nhà phân tích thị trường tài chính David Scutt chia sẻ quan điểm của ông về thị trường tiền tệ trên Forex.com như sau: "Thời điểm này đặc biệt quan trọng khi xét đến những thông điệp trái chiều từ các quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trong tuần qua. Chủ tịch Kevin Warsh đã thể hiện lập trường cứng rắn tại Jackson Hole, cho thấy rõ ông vẫn không thoải mái với lạm phát và FED vẫn còn nhiều việc phải làm nếu áp lực giá cả không giảm bớt đủ. Thống đốc Michael Barr cũng có lập trường tương đối cứng rắn, củng cố quan điểm rằng việc tăng lãi suất vẫn hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, thông điệp đó sau đó đã được điều chỉnh bởi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, John Williams, người cho rằng lý do để tăng lãi suất vào tháng 9 "vẫn chưa chắc chắn", và Thống đốc Christopher Waller, người nói rằng ông sẽ ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất nếu lạm phát tháng 8 tiếp tục giảm.

Do FED hiện đang trong thời gian tạm ngừng công bố thông tin trước cuộc họp tháng 9, nên họ sẽ để số liệu tự nói lên tất cả.

Ít nhất, các số liệu cốt lõi có lẽ cần phải phù hợp với kỳ vọng, nếu không muốn nói là cao hơn một chút, để thực sự củng cố luận điểm về việc tăng lãi suất vào tháng 9. Nếu điều đó xảy ra, người ta kỳ vọng giá thị trường sẽ theo sát, với xác suất hiện tại là gần hai phần ba".

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Tỷ giá USD hôm nay 5/9: Giá bán USD giảm còn 26.327 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá USD hôm nay 5/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.605 đồng/USD. Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết bằng hoặc thấp hơn phiên trước, mốc cao nhất đạt được là 26.327 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 99,10 điểm.

CTV Thùy Giang/VOV.VN
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