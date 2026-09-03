Tỷ giá USD hôm nay 3/9: Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.615 đồng/USD

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 3/9

Tỷ giá hôm nay (3/9), sáng thứ Năm, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.615 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết không thay đổi mới hoặc cao hơn phiên trước, tại nơi giao dịch cao nhất công bố là 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,52 điểm.

Đầu ngày 3/9, các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26.357 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mức 99,52 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank hiện giao dịch tại 25.860 - 26.270 đồng/USD (mua vào và bán ra), cả hai chiều đều cộng thêm 10 đồng so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV giữ nguyên mức niêm yết của phiên trước, công bố giao dịch với 25.890 đồng/USD mua vào và 26.270 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.813 - 26.357 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với trước khi nghỉ lễ, giá mua vào đã tăng 7 đồng và chiều bán tăng 19 đồng.

Còn ACB hiện giao dịch với 25.860 đồng/USD mua vào và 26.250 đồng/USD bán ra, giữ nguyên so với phiên trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD công bố ở mốc 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra tại 25.870 đồng/USD, không điều chỉnh mới kể từ phiên trước.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Biến động tỷ giá trong nghỉ lễ

Tỷ giá USD hôm nay, chiều tối thứ Tư (2/9), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước niêm yết là 25.610 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn tạm nghỉ làm việc để bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, giá bán USD tại nơi niêm yết cao nhất đang là 26.338 đồng/USD. Chỉ số DXY dao động quanh 99,49 điểm.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank niêm yết là 25.850 - 26.260 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Tư giữ ở mức 25.890 đồng mua vào và bán ra với 26.270 đồng/USD, duy trì từ chiều tối thứ Sáu tuần trước. Tại ACB tính tới trước phiên làm việc sau nghỉ lễ niêm yết là 25.860 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.250 đồng/USD.

Cập nhật trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, tỷ giá tự do giảm 110 đồng cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mốc 25.820 đồng/USD mua vào và bán ra với 25.870 đồng/USD.

Diễn biến tỷ giá trên thị trường thế giới - Nguồn ảnh: Investing.com

Dự báo xu hướng tỷ giá USD hôm nay và thị trường quốc tế

Theo bà Fiona Cincotta, Chuyên viên phân tích thị trường cấp cao chia sẻ trên Forex.com: "Thị trường ngày càng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Sau lập trường cứng rắn của FED, ông Kevin Warsh trong bài phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole hôm thứ Sáu, thị trường hiện dự đoán có 70% khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng này.

Hơn nữa, đồng bạc xanh đang tăng giá do nhu cầu trú ẩn an toàn và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao.

Thị trường sẽ theo dõi báo cáo việc làm ADP vào cuối ngày hôm nay, trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu, báo cáo này sẽ cung cấp thêm manh mối về việc liệu FED có tăng lãi suất hay không".