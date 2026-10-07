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Tỷ giá USD hôm nay 7/10: Tỷ giá trung tâm giảm về mức 26.638 đồng/USD

Thứ Tư, 09:05, 07/10/2026
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VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 7/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm xuống mức 26.638 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn ổn định, mức cao nhất đạt được là 26.180 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,98 điểm.

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 7/10

Tỷ giá USD hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng nay 7/10, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm xuống mức 26.638 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD so với phiên liền trước. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động cùng chiều, tại nơi niêm yết cao nhất hiện đạt 26.180 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26,180 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 101,98 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 7 10 ty gia trung tam giam ve muc 26.638 dong usd hinh anh 1

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giao dịch 25.770 – 26.180 đồng/USD (mua vào và bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với mức niêm yết phiên trước.

Ngân hàng BIDV mua vào với 25.800 đồng/USD và 26.180 đồng/USD bán ra, ổn định ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Techcombank giao dịch quanh mốc 25.783 – 26.178 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng Eximbank hiện giao dịch 24.379 - 26.160 đồng/USD (mua vào và bán ra). Còn ACB giao dịch với 25.790 đồng/USD mua vào và 26.170 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, sáng 7/10, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.040 – 26.140 (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 90 đồng/USD ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 6/10.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 7 10 ty gia trung tam giam ve muc 26.638 dong usd hinh anh 2

Diễn biến tỷ giá trung tâm và giá USD tại các ngân hàng ngày 6/10

Tỷ giá USD hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm xuống mức 26.645 đồng/USD. Giá USD bán ra tại một số ngân hàng thương mại lớn biến động không cùng chiều, tại nơi niêm yết cao nhất hiện đạt 26.261 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại lớn công bố giá bán USD không cùng mức, mốc cao nhất đạt được là 26,180 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 102,04 điểm điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

ty gia usd hom nay 7 10 ty gia trung tam giam ve muc 26.638 dong usd hinh anh 3

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giao dịch 25,770 - 26,180 đồng/USD (mua vào và bán ra) giảm 10 đồng ở cả hai chiều so với mức niêm yết phiên trước.

Ngân hàng BIDV hạ xuống thấp hơn phiên liền trước 10 đồng cả hai chiều, mua vào với 25,800 đồng/USD và 26,180 đồng/USD bán ra. Techcombank giao dịch quanh mốc 25,193 - 26,193 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Còn ACB giao dịch với 25,770 đồng/USD mua vào và 26,160 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường tự do, ghi nhận tỷ giá USD giao dịch quanh mốc 26.000 – 26.050 mua vào bán ra.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

ty gia usd hom nay 7 10 ty gia trung tam giam ve muc 26.638 dong usd hinh anh 4

Diễn biến tại Trung Đông tác động đến hướng đi của USD

Rủi ro địa chính trị tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn, trong đó có USD, khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong diễn biến mới nhất, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã tiến hành 3 chiến dịch quân sự bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào các sân bay, một cơ sở dầu mỏ và nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia.

Trong khi đó, truyền thông đưa tin Israel đang chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran, với phương án phối hợp cùng Mỹ hoặc hành động độc lập.

Những diễn biến này làm gia tăng tâm lý phòng thủ trên thị trường tài chính, qua đó tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng USD.

Thị trường hiện định giá hơn 80% khả năng Fed tăng chi phí đi vay vào cuối năm. Tâm điểm trong tuần này là biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố vào thứ Tư. Nội dung biên bản, cùng các phát biểu của quan chức Fed và diễn biến tại Trung Đông, có thể tác động đáng kể đến hướng đi của USD.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây đang hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh. Số liệu công bố tuần trước cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt. Trong khi đó, bảng lương phi nông nghiệp (NFP) thấp hơn dự kiến, khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 suy giảm đáng kể.

Thị trường vì vậy đang phải cân bằng giữa hai yếu tố. Một mặt, USD được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt. Mặt khác, các dữ liệu kinh tế yếu hơn có thể thu hẹp dư địa để Fed tiếp tục nâng lãi suất.

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Tỷ giá USD hôm nay 6/10: Tỷ giá trung tâm tăng lên 26.877 đồng/USD

VOV.VN - Tỷ giá hôm nay, bắt đầu làm việc ngày thứ Ba (6/10), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 26.877 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn biến động ngược chiều nhau, mức cao nhất đạt được là 26.212 đồng/USD. Chỉ số USD index đạt 101,27 điểm.

PV/VOV.VN
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