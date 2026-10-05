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Tuyên Quang phấn đấu tăng tỷ trọng giá trị kinh tế số

Thứ Hai, 17:37, 05/10/2026
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VOV.VN -Chuyển đổi số được tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số

Tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi số, nổi bật là việc cải thiện thứ hạng, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và nâng cao năng lực số từ cơ sở.

Hiện nay, 100% trung tâm xã, phường, đơn vị ở tỉnh Tuyên Quang đã có hạ tầng internet cáp quang và được kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, nhưng vẫn còn 46 thôn không có sóng di động. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được kết nối 24 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu số hóa đạt 96,71%. Trong 8 tháng, tỷ lệ văn bản điện tử được ký số trên tổng số văn bản phát hành của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt 94,91%.

Theo ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Tuyên Quang, tỉnh luôn tập trung khai thác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trực tiếp vào công việc. Các xã đã tiếp thu vận dụng rất tốt, thông qua đó đã xử lý được công việc với khối lượng ngày càng cao. Không chỉ trong đội ngũ công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, người dân cũng đã và đang ứng dụng rất tích cực công nghệ số vào trong đời sống, sản xuất.

tuyen quang phan dau tang ty trong gia tri kinh te so hinh anh 1
Hiện nay, Tuyên Quang có trên 260 mô hình chợ 4.0, khoảng 296.000 tài khoản ví điện tử, với trên 1,35 triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động

Trong phát triển kinh kế, nhiều xã vùng sâu, vùng xa đã tổ chức “Phiên chợ số” gắn với quảng bá sản phẩm địa phương trên nền tảng số, hỗ trợ người dân làm quen, tiếp cận với thanh toán số, bán hàng trực tuyến. Hiện nay, Tuyên Quang có trên 260 mô hình chợ 4.0, khoảng 296.000 tài khoản ví điện tử, với trên 1,35 triệu tài khoản thanh toán đang hoạt động. 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; hơn 2.600 sản phẩm của 1.070 doanh nghiệp được đưa lên sàn thương mại điện tử. Nhờ ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, tỷ trọng giá trị tăng thêm  kinh tế số năm 2025 của tỉnh Tuyên Quang đạt 7,39%, phấn đấu năm 2026 đạt 7,71%.

Ông Nguyễn Tiến Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước kia tiêu thụ sản phẩm trông chờ vào chợ truyền thống, đợi khách hàng đến mua, nhưng hiện nay đã sử dụng thương mại điện tử, livestream bán hàng. Đặc biệt vùng sâu vùng xa có những xã như Lâm Bình, một số xã vùng sâu vùng xa bà con thành lập những làng số, hỗ trợ nhau bán hàng trên môi trường số. Rất nhiều hộ, cá nhân, tổ nhóm thu nhập rất cao có thể đóng thuế thu nhập hàng trăm triệu đồng cho một quý. Đây cũng là hướng đi rất hiệu quả cho vùng đồng bào dân tộc miền núi ở tỉnh Tuyên Quang.

CTV Mạnh Phương/VOV1
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