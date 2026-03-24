Tỷ giá USD hôm nay 24/3: Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.109 đồng/USD

Tỷ giá 24/3

Bước sang ngày thứ Ba (24/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.109 đồng/USD, tăng 19 đồng so với hôm qua. Cùng chiều biến động, các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng lên cao hơn phiên trước và công bố tại cùng mức 26.364 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,29 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.094 - 26.364 đồng/USD (mua vào và bán ra), đi lên cao hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 24/3 là 26.135 đồng/USD mua vào và 26.364 đồng/USD bán ra, chiều mua đã tăng cao hơn phiên trước 31 đồng và 20 đồng ở chiều bán. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.076 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.364 đồng/USD, giữ nguyên giá mua vào và tăng 20 đồng so với phiên trước đó.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.364 đồng/USD bán ra, nâng lên cao hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 24/3 giao dịch quanh mốc 27.930 - 27.980 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 20 đồng cả hai chiều.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Kết thúc làm việc ngày đầu tuần (23/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.090 đồng/USD. Tương tự, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn chủ yếu giữ nguyên hoặc tăng kể từ phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.344 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 100,15 điểm.

Tỷ giá 23/3

Cập nhật chiều tối thứ Hai, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết nâng lên hoặc không điều chỉnh mới, giá bán USD hiện là 26.344 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 100,15 điểm.

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank tăng 5 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước, niêm yết giao dịch tại 26.074 - 26.344 đồng/USD (mua vào và bán ra).

Ngân hàng BIDV chiều tối thứ Hai dừng ở mức 26.104 - 26.344 đồng/USD, cao hơn phiên trước 5 đồng cả hai chiều so với phiên liền trước. Techcombank so với phiên trước đã tăng 45 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán, tạm dừng làm việc tại 26.076 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.344 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.643 - 26.344 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.120 đồng/USD mua vào và 26.344 đồng/USD bán ra, cộng thêm 40 đồng chiều mua so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ cộng thêm 50 đồng cả hai chiều kể từ phiên trước đó, hiện ở quanh mốc 27.950 đồng/USD mua vào và bán ra tại 28.000 đồng/USD.

Dự báo tỷ giá USD

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Scott Kanowsky chia sẻ trên Investing.com cho hay: "Cục Dự trữ Liên bang (FED) giữ lãi suất ổn định ở mức từ 3,5% đến 3,75%, trong khi những dự đoán về việc FED sẽ cắt giảm chi phí vay vào cuối năm nay đã bị lung lay. Thậm chí, đã xuất hiện những dự đoán cho rằng sự tăng vọt giá năng lượng có thể khiến ngân hàng trung ương xem xét tăng lãi suất một lần nữa.

Giá trị đô la Mỹ mạnh lên khi các nhà đầu tư đổ xô mua vào đồng tiền này với hy vọng tìm được nơi trú ẩn an toàn giữa cuộc chiến tranh Iran.

Tính đến 04:40 giờ ET (08:40 giờ GMT), chỉ số đô la Mỹ, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với rổ các loại tiền tệ khác, đã tăng nhẹ 0,1% lên 99,75 điểm.

Trong tháng vừa qua, chỉ số này đã tăng hơn 2%, mặc dù đã ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào thứ Sáu".

