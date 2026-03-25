Tỷ giá USD hôm nay 25/3: Tỷ giá trung tâm giảm xuống còn 25.104 đồng/USD

Tỷ giá 25/3

Cập nhật đầu ngày thứ Tư (25/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.104 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn hôm qua 5 đồng. Cùng chiều biến động, các ngân hàng thương mại lớn hầu hết hạ giá bán xuống thấp hơn phiên trước, hiện công bố giao dịch tại cùng mức 26.359 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,15 điểm.

Mở cửa giao dịch sáng thứ Tư, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn giảm và cùng giao dịch với 26.359 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh mốc 99,15 điểm.

Sáng thứ Tư, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đạt 25.104 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán USD đi xuống, đa số công bố tại cùng mốc 26.359 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,15 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank công bố giao dịch tại 26.109 - 26.359 đồng/USD (mua vào và bán ra), giảm 5 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV công bố mức giao dịch đầu tiên ngày 25/3 là 26.139 đồng/USD mua vào và 26.359 đồng/USD bán ra, tăng 25 đồng chiều mua còn giá bán giảm 5 đồng kể từ phiên liền trước. Tại Techcombank hiện giao dịch tại 26.084 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.359 đồng/USD, hạ xuống thấp hơn phiên trước 6 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán.

Còn ACB bắt đầu hôm nay giao dịch với 26.150 đồng/USD mua vào và 26.359 đồng/USD bán ra, so với kết thúc làm việc ngày hôm trước giá mua vào vẫn giữ nguyên và giảm 5 đồng chiều bán.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng ngày 25/3 giao dịch quanh mốc 27.930 - 27.980 đồng/USD, không điều chỉnh mới so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Đóng cửa làm việc ngày thứ Ba (24/3), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.109 đồng/USD. Cùng thời điểm, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn giữ nguyên mức giao dịch phiên trước, tạm dừng tại cùng mức 26.344 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) dao động quanh 99,39 điểm.

Tỷ giá 24/3

Kết thúc ngày thứ Ba, giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn hầu hết giữ nguyên ở mốc 26.364 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) đạt 99,39 điểm.

Khép lại giao dịch ngày 24/3, giá bán USD ở các ngân hàng thương mại lớn đồng loạt tạm nghỉ làm việc hôm nay tại cùng mức là 26.364 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) là 99,39 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giao dịch tại 26.114 - 26.364 đồng/USD (mua vào và bán ra), tăng 20 đồng chiều mua và giữ nguyên giá bán so với phiên trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Ba dừng ở mức 26.114 - 26.364 đồng/USD, lùi xuống thấp hơn phiên trước 21 đồng chiều mua, trong khi giá bán không thay đổi. Techcombank so với phiên trước chiều mua đã cao hơn 14 đồng và giữ nguyên giá bán, tạm dừng làm việc tại 26.090 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.364 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết ở mốc 24.633 - 26.364 đồng/USD. Còn ACB đóng cửa giao dịch với 26.140 đồng/USD mua vào và 26.364 đồng/USD bán ra, không điều chỉnh mới kể từ phiên liền trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ không thay đổi mới, hiện ở quanh mốc 27.930 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.980 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo tỷ giá USD

Theo chuyên gia phân tích thị trường tài chính Jiaxing Li từ Hong Kong chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Giá trị đô la tăng nhẹ vào thứ Ba khi tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông vẫn đang tiếp diễn và thị trường hoài nghi về một giải pháp nhanh chóng mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trì hoãn việc ném bom vào lưới điện của Iran .

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng tiền của Mỹ so với một rổ các đồng tiền khác, đã tăng 0,2% lên 99,387 điểm sau khi giảm 0,4% xuống gần mức thấp nhất trong hai tuần vào thứ Hai.

Chỉ số này đã tăng 1,8% trong tháng này, đang trên đà đạt mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 10, do xung đột đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và khiến các nhà giao dịch không còn hoàn toàn dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay".