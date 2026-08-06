Tỷ giá USD hôm nay 6/8: Giá bán USD hạ xuống còn 26.522 đồng/USD

Tỷ giá cập nhật chiều tối thứ Tư (5/8), tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn là 25.405 đồng/USD. Trong khi đó, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn hầu hết bằng hoặc đi xuống và giao dịch không cùng mốc, mức niêm yết cao nhất được ghi nhận là 26.522 đồng/USD. Chỉ số USD Index (DXY) hiện là 99,68 điểm.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối:

Diễn biến giá USD tại các ngân hàng ngày 5/8

Ngân hàng Vietcombank niêm yết 26.050 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.460 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.

Ngân hàng BIDV cuối ngày thứ Tư giữ nguyên mức làm việc phiên trước, hiện niêm yết tại 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra với 26.460 đồng/USD. Techcombank đóng cửa 26.985 - 26.522 đồng/USD (mua vào và bán ra), so với phiên mở cửa cùng ngày giá bán đã hạ xuống thấp hơn 13 đồng và giá bán giảm 14 đồng.

Ngân hàng Eximbank tạm dừng làm việc ở mốc 24.576 - 26.430 đồng/USD (mua vào và bán ra). Tại ACB tạm dừng với 26.040 đồng/USD mua vào và 26.430 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng cả hai chiều so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VNĐ chiều tối ngày 5/8 không điều chỉnh mới, giữ giao dịch quanh mức 26.080 đồng/USD mua vào và bán ra tại 26.110 đồng/USD.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Ngân hàng Vietcombank được niêm yết như sau:

Dự báo xu hướng tỷ giá USD và thị trường quốc tế

Chuyên gia phân tích thị trường tài chính Sarupya Ganguly chia sẻ trên Reuters.com cho hay: "Với nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, Cục Dự trữ Liên bang có thể cần phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​để kiềm chế áp lực lạm phát bắt nguồn từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran . Điều đó có nghĩa là mức tăng 2% của đồng đô la Mỹ tính đến thời điểm này trong năm có thể sẽ duy trì trong một thời gian.

"Tôi vẫn giữ quan điểm rằng đồng tiền của Mỹ sẽ tiếp tục mạnh miễn là nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ biến động mạnh, nó có thể sẽ dao động trong một phạm vi nhất định hoặc tăng thêm một đợt nữa tùy thuộc vào kết quả của các dữ liệu kinh tế sắp tới," Kit Juckes, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại Societe Generale, cho biết".