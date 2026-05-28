  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không áp dụng phí mới với người bán

Thứ Năm, 19:36, 28/05/2026
VOV.VN - Ngày 28/5/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã yêu cầu Shopee không triển khai các loại phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh liên quan đến việc điều chỉnh phí trong tháng 5.

Theo cơ quan này, thời gian qua, một số nền tảng thương mại điện tử đã điều chỉnh mức phí hiện hành và dự kiến áp dụng thêm các loại phí mới, có thể làm gia tăng chi phí vận hành của nhà bán hàng, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá bán và môi trường cạnh tranh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với một số nhà bán hàng trên Shopee và TikTok Shop nhằm ghi nhận khó khăn phát sinh khi các nền tảng điều chỉnh phí cố định, phí xử lý giao dịch và các khoản phí dịch vụ mới. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu các nền tảng cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ cơ sở xây dựng, phương thức áp dụng và tác động của các chính sách phí.

Đáng chú ý, Shopee dự kiến triển khai “Chương trình Duy trì hiển thị” từ ngày 29/5/2026, theo đó tự động trích một tỷ lệ từ doanh thu đơn hàng thành công của người bán để nạp vào tài khoản quảng bá sản phẩm. Mức tiêu chuẩn là 1% doanh thu (chưa bao gồm thuế GTGT), người bán có thể điều chỉnh từ 1% đến 50%. Khoản tiền này được khấu trừ trực tiếp trước khi doanh thu chuyển về tài khoản người bán.

Sau quá trình rà soát, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee đánh giá lại cơ sở áp dụng và các tác động của chương trình này. Ngày 27/5/2026, Công ty TNHH Shopee đã báo cáo và chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới, đồng thời cho biết sẽ thông báo chính thức tới người bán trong ngày 28/5.

Đối với các loại phí hiện hành như phí cố định, phí xử lý giao dịch, phí hạ tầng và các phí dịch vụ khác, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, đồng thời yêu cầu Shopee, TikTok Shop và các doanh nghiệp liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo tính minh bạch, hợp lý và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cạnh tranh.

Cơ quan này cũng đề nghị các nhà bán hàng, tổ chức, cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin, phản ánh thực tế để phục vụ công tác giám sát thị trường. Đồng thời, các nền tảng thương mại điện tử khi điều chỉnh chính sách phí cần bảo đảm minh bạch, không tạo gánh nặng bất hợp lý cho người bán và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: Shopee dừng áp dụng phí mới Ủy ban Cạnh tranh yêu cầu Shopee hoãn chương trình duy trì hiển thị tăng phí sàn thương mại điện tử
Chiếm 98% thị phần, TikTok Shop và Shopee tăng phí, siết lợi nhuận người bán
VOV.VN - Thông tin Shopee và TikTok Shop tăng phí từ đầu tháng 5 đang lan rộng trên mạng xã hội, khiến cộng đồng kinh doanh lo ngại. Khi hai nền tảng này chiếm gần 98% thị phần, việc tăng phí có thể đẩy chi phí lên 40-45% doanh thu, khiến người bán khó xoay xở, lợi nhuận bị thu hẹp và phụ thuộc ngày càng lớn vào sàn.

Dầu tràm THERAPY 3M bị thu hồi do sai công thức nhưng vẫn bán tràn lan trên Shopee

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm dầu tràm THERAPY 3M do vi phạm về công thức và ghi nhãn. Tuy nhiên, sau một ngày Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi, sản phẩm này vẫn được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Sản xuất thuốc giả rồi bán trên Tiktok, Shopee

VOV.VN - Nhóm người mua nguyên liệu trôi nổi rồi sử dụng máy móc sản xuất thuốc giả, bán qua TikTok, Shopee, thậm chí thuê người livestream từ nước ngoài để tạo lòng tin.

Vụ mỹ phẩm giả trên Shopee: Cục Thương mại điện tử yêu cầu hoàn tiền cho người mua

VOV.VN - Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) xoay quanh các biện pháp xử lý, bảo vệ người tiêu dùng và quan điểm quản lý sau vụ mỹ phẩm giả được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ sản phẩm giảm cân 12kg MINAMI

VOV.VN - Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng", do chưa được cấp phép lưu hành.

