Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Shopee không áp dụng phí mới với người bán

Theo cơ quan này, thời gian qua, một số nền tảng thương mại điện tử đã điều chỉnh mức phí hiện hành và dự kiến áp dụng thêm các loại phí mới, có thể làm gia tăng chi phí vận hành của nhà bán hàng, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá bán và môi trường cạnh tranh.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với một số nhà bán hàng trên Shopee và TikTok Shop nhằm ghi nhận khó khăn phát sinh khi các nền tảng điều chỉnh phí cố định, phí xử lý giao dịch và các khoản phí dịch vụ mới. Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu các nền tảng cung cấp thông tin, tài liệu để làm rõ cơ sở xây dựng, phương thức áp dụng và tác động của các chính sách phí.

Đáng chú ý, Shopee dự kiến triển khai “Chương trình Duy trì hiển thị” từ ngày 29/5/2026, theo đó tự động trích một tỷ lệ từ doanh thu đơn hàng thành công của người bán để nạp vào tài khoản quảng bá sản phẩm. Mức tiêu chuẩn là 1% doanh thu (chưa bao gồm thuế GTGT), người bán có thể điều chỉnh từ 1% đến 50%. Khoản tiền này được khấu trừ trực tiếp trước khi doanh thu chuyển về tài khoản người bán.

Sau quá trình rà soát, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu Shopee đánh giá lại cơ sở áp dụng và các tác động của chương trình này. Ngày 27/5/2026, Công ty TNHH Shopee đã báo cáo và chủ động đề xuất hoãn triển khai chính sách phí mới, đồng thời cho biết sẽ thông báo chính thức tới người bán trong ngày 28/5.

Đối với các loại phí hiện hành như phí cố định, phí xử lý giao dịch, phí hạ tầng và các phí dịch vụ khác, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, đồng thời yêu cầu Shopee, TikTok Shop và các doanh nghiệp liên quan cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo tính minh bạch, hợp lý và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cạnh tranh.

Cơ quan này cũng đề nghị các nhà bán hàng, tổ chức, cá nhân tiếp tục cung cấp thông tin, phản ánh thực tế để phục vụ công tác giám sát thị trường. Đồng thời, các nền tảng thương mại điện tử khi điều chỉnh chính sách phí cần bảo đảm minh bạch, không tạo gánh nặng bất hợp lý cho người bán và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.