Vinamilk xuất sắc đạt thương hiệu quốc gia 18 năm liền

18 năm liên tiếp góp mặt trong hành trình nâng tầm thương hiệu Việt

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đặc thù và dài hạn của Chính phủ, gắn việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia suốt 18 năm liên tiếp (9 kỳ xét chọn), Vinamilk tiếp tục được gọi tên 12 dòng sản phẩm chủ lực, đại diện cho hàng trăm loại sản phẩm (SKUs) đa dạng đang hiện diện trên thị trường trong nước và quốc tế.

Cụ thể, các dòng sản phẩm được công nhận Thương hiệu Quốc gia năm 2026 gồm: sữa bột trẻ em Dielac; sữa bột trẻ em Optimum; sữa bột người lớn tuổi Vinamilk Sure Prevent Gold; sữa bột cho người tiểu đường Vinamilk Sure Diacerna; sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%; sữa đặc có đường Ông Thọ; creamer đặc có đường Ngôi Sao Phương Nam; sữa chua uống men sống Probi; sữa tươi, sữa chua, sữa tiệt trùng cao đạm ít béo Vinamilk Green Farm; sữa chua uống SuSu; sữa chua ăn Vinamilk và sữa hạt Vinamilk.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, đón nhận danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 (Ảnh: Minh Anh)

Bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục có nhiều sản phẩm được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk cho biết đây là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với những nỗ lực bền bỉ trong hành trình không ngừng nâng chuẩn chất lượng, đổi mới sáng tạo và xây dựng uy tín thương hiệu suốt 50 năm qua của doanh nghiệp. Theo ông, danh hiệu cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục làm tốt hơn mỗi ngày, luôn xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam và quốc tế.

“Chúng tôi luôn tin rằng, tài sản lớn nhất của một thương hiệu chính là niềm tin của người tiêu dùng. Và niềm tin đó không đến từ một danh hiệu, mà được bồi đắp qua chất lượng sản phẩm, sự đổi mới và những trải nghiệm tích cực được tích lũy qua nhiều thế hệ”, ông chia sẻ.

Gian hàng Vinamilk tại sự kiện thu hút các đại biểu đến tham quan, tìm hiểu về những sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026 (Ảnh: Minh Anh)

Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm nay tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, với tổng doanh thu đạt hơn 2,5 triệu tỷ đồng, doanh thu xuất khẩu hơn 262.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách trên 133.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 760.000 lao động trong năm 2025.

Không chỉ thụ hưởng giá trị mà Thương hiệu Quốc gia mang lại, nhiều doanh nghiệp Việt cũng đang trực tiếp góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Theo Brand Finance, giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 đã đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020 và xếp thứ 32 trong số 193 quốc gia được đánh giá.

Trong bức tranh đó, Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu theo Brand Finance năm 2026, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về sức mạnh thương hiệu thực phẩm. Hiện nay, sản phẩm Vinamilk đã có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế vượt 3,9 tỷ USD.

Khi đổi mới sáng tạo trở thành thước đo của thương hiệu quốc gia

Một trong những điểm đáng chú ý của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 là việc nâng trọng số đánh giá đối với nhóm tiêu chí “Đổi mới sáng tạo” từ 180 lên 300 điểm, tương đương 30% tổng số điểm xét chọn.

Theo Bộ Công Thương, sự điều chỉnh này phản ánh yêu cầu mới đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt: năng lực cạnh tranh không còn chỉ đến từ chất lượng sản phẩm hay quy mô thị trường, mà còn được quyết định bởi khả năng nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới liên tục.

Nếu xem đây là một “bài kiểm tra” về năng lực đổi mới của doanh nghiệp, thì hàng trăm loại sản phẩm được vinh danh của Vinamilk chính là kết quả của một hành trình nâng chuẩn đã được theo đuổi bền bỉ trong nhiều năm qua.

Hành trình “50 năm - không ngừng nâng chuẩn” giúp Vinamilk giữ vững niềm tin người tiêu dùng và danh hiệu Thương hiệu quốc gia suốt 18 năm qua (Ảnh: Minh Anh)

“Lấy tiêu chuẩn cao nhất của thế giới để chúng ta tiến tới” là triết lý phát triển được bà Mai Kiều Liên, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk, nhiều lần nhấn mạnh trong suốt hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

“Làm cái gì cũng phải làm tới nơi tới chốn, không nửa vời. Tiêu chuẩn của thực phẩm có nhiều mức độ: an toàn, hơn an toàn và an toàn cao nhất. Vinamilk lấy mức độ an toàn cao nhất. Có những tiêu chuẩn đòi hỏi mức đầu tư cả nghìn tỷ đồng, Vinamilk vẫn làm”, bà Mai Kiều Liên từng chia sẻ.

Tinh thần ấy được thể hiện từ những quyết định đầu tư dài hạn, thậm chí chấp nhận đánh đổi hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn để xây dựng những nền tảng phát triển bền vững hơn cho tương lai.

Đầu thập niên 1990 - khi ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam còn rất nhỏ bé - Vinamilk đã tự đặt cho mình mục tiêu tự chủ vùng nguyên liệu sữa tươi trong nước. Không chỉ mở rộng về quy mô, doanh nghiệp từng bước nâng cấp vùng nguyên liệu theo các chuẩn mực cao nhất của thế giới. Đến nay, doanh nghiệp có 15 trang trại, trong đó 13 trang trại đạt Global S.L.P. và ISO 9001:2015; hai trang trại đạt chuẩn EU Organic.

Từ tầm nhìn tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước, đến nay, Vinamilk đã có 15 trang trại đạt các chuẩn mực quốc tế như Global S.L.P., ISO 9001:2015, EU Organic (Ảnh: Minh Anh)

Tinh thần "không ngừng nâng chuẩn" cũng thể hiện rõ trong hành trình đổi mới sản phẩm của Vinamilk, với sữa bột trẻ em Vinamilk Optimum là một đại diện tiêu biểu.

Khi thị trường Việt Nam đang phổ biến các sản phẩm sữa công thức chứa 4-5 HMO (Human Milk Oligosaccharides - dưỡng chất chỉ có trong sữa mẹ, đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe hệ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ), Vinamilk là doanh nghiệp tiên phong ra mắt dòng sản phẩm chứa 6 HMO, với 2 sản phẩm Optimum Gold và Optimum Colos. Đây là bước tiến vượt bậc trong ngành dinh dưỡng nhi khoa, hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa và sức đề kháng cho bé.

Chưa đầy 2 năm sau, doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa tiếp tục công bố công thức "siêu cộng hưởng": Đạm quý A2, 6 HMO và MFGM & DHA - bộ dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe hệ trục não - ruột - miễn dịch của trẻ. Đột phá này giúp Optimum A2 Pro+ được vinh danh là “Sữa tốt nhất dành cho trẻ em” tại giải thưởng uy tín toàn cầu với lịch sử gần 2 thập kỷ - World Dairy Innovation Awards (WDIA) 2026.

Liên tục cải tiến công thức hướng đến chuẩn vàng sữa mẹ, Vinamilk Optimum A2 Pro+ được vinh danh là Sữa tốt nhất dành cho trẻ em và Thương hiệu quốc gia năm 2026 (Ảnh: Minh Anh)

Sau 18 năm liên tiếp mang danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, với Vinamilk, danh hiệu này không đơn thuần là sự ghi nhận cho những thành quả đã đạt được, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng chuẩn chất lượng, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng dấu ấn của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.