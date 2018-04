“Bản sao” Hoàng Thùy khuấy đảo The Best Street Style ngày 3

“The Best Street Style” là hoạt động bên lề của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 - Vietnam International Fashion Week Srping Summer 2018. Ngày thứ 3 của sự kiện vào hôm qua, Ngọc Quyên - người mẫu được mệnh danh là “bản sao” Hoàng Thùy gây ấn tượng với set đồ ấn tượng. Đặc biệt, phụ kiện túi xách từ thương hiệu Vascara cùng đôi boots cao gót càng khiến cô thêm nổi bật. Vẫn giữ vẻ quý ông lịch lãm, fashionisto Thuận Nguyễn - một tín đồ thời trang “lão làng” trong cộng đồng thời trang Việt, cũng bất ngờ xuất hiện trong thiết kế âu phục thanh lịch. Hữu Anh Zoner - chàng stylist từng “chiếm sóng” trên tạp chí Vogue danh tiếng tại Seoul Fashion Week cũng thu hút mọi ánh nhìn bằng trang phục có phần nổi loạn. Layering được anh phối rất hài hòa với áo khoác denim, sơ mi kẻ, quần jogger và giày sneaker. Điểm nhấn là phụ kiện kính mắt mèo, mũ lưỡi trai hở đầu độc đáo và túi xách màu nổi. Anh chàng Vio Hồ với mái tóc xám tím nổi trội. Lựa chọn phong cách unisex cá tính, anh chọn cho mình một thiết kế vest nam tông màu đỏ thời thượng và chân váy “nữ tính”. Những chi tiết đính kết cầu kỳ và tầng lớp tua rua bay bổng tạo nên tổng thể lạ mắt và phá cách. Đôi bạn nhí thể hiện thần thái và cách pose chuẩn vẻ “high-fashion”. Sắc màu của mùa hè tươi mới được hai cô bé thể hiện trong trang phục sporty khoẻ khoắn. Những fashionista nhí luôn là điểm nhấn thú vị của mỗi mùa sự kiện The Best Street Style. Stylist Kim Thành “bung lụa” với những bộ cánh sáng tạo và thời thượng. Nếu như trang phục rồng phượng từng gây ấn tượng thì thiết kế vest đen “bên cao bên thấp” được tô điểm bởi những tầng lớp hoa hồng cũng khiến chàng trai trẻ “ghi điểm” ngay khi xuất hiện. Những bộ cánh ấn tượng hoà hợp với tinh thần hiện đại của sự kiện The Best Street Style. The Best Street Style không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ thể hiện niềm đam mê mà đây cũng là dịp để các fashionista hội ngộ và thể hiện cá tính thời trang.

