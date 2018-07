Biến hóa phong cách Disney quyến rũ như nàng “tắc kè hoa” Rihanna

Lấy cảm hứng từ bộ váy của những nàng công chúa Disney, Rihanna xuất hiện lộng lẫy trong chiếc đầm cao cấp hiệu Giambattista Valli với phần quai váy bó khoe được vòng một đầy đặn, quyến rũ của mình tại buổi công chiếu bộ phim "Valerian And The City Of A Thousand Planets" tại London. Chiếc áo choàng khổng lồ do Guo Pei thiết kế giúp Rihanna trở thành "Nữ hoàng của đêm" và thâu tóm hết mọi sự chú ý tại sự kiện Met Gala 2015. Bộ áo vàng khiến cô nàng trông giống nàng Belle trong bộ phim "Người đẹp và quái vật" của Disney. Với màu xanh huyền thoại, trông Rihanna không khác gì nàng Lọ Lem bước ra từ truyện cổ tích. Cô xuất hiện trong buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu trang sức nổi tiếng Chopara. Cùng nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới tham gia liên hoan phim Cannes nhưng phong thái độc đáo kết hợp với gu thời trang độc nhất vô nhị đã giúp nữ ca sĩ người Barbados lấn át các chân dài khác. Cô diện váy xòe trắng ngà cùng phụ kiện kim cương đắt tiền .Vòng một hoàn mỹ của cô thu hút đầy gợi cảm. Rihanna luôn thích làm mới mình, táo bạo thử nghiệm những phong cách thời trang mới. Trong sự kiện ra mắt bộ phim "Valrien And The City Of A Thousand Planets" cô nàng diện bộ váy với thiết kế lạ mắt của nhà mốt Alexandre Vauthier được đính hàng trăm viên đá sequins lấp lánh khiến nhiều người liên tưởng tới vẻ quyến rũ của công chúa Jasmine trong bộ phim "Aladin và cây đèn thần" Là một "tín đồ trung thành" của đồ xuyên thấu, Rihanna thường lựa chọn những trang phục xuyên thấu rất táo bạo khoe tối đa đường cong, vẻ gợi cảm và quyến rũ của mình. Tại thảm đỏ CFDA 2014, Rihanna diện bộ trang phục xuyên thấu mang cảm hứng từ nàng công chúa Elsa. Đây là một thiết kế của Adam Selman và được đính 216.000 viên pha lê Swarovski. Nữ ca sĩ còn hóa thân thành nàng tiên cá Ariel trong bộ đầm màu hồng nhạt tôn lên làn da nâu bóng quyến rũ của cô. Dù không có mái tóc xù như Merida trong bộ phim "Brave" nhưng tạo hình của Rihanna có thấp thoáng bóng dáng nàng công chúa tóc đỏ mạnh mẽ. Mái tóc đỏ được tết dài cùng bộ váy ren bó sát màu đen để lộ những đường cong hoàn hảo. Tại lễ trao giải Grammy 2015, người đẹp thống trị thám đỏ với bộ váy hai tầng màu hồng ngọt ngào của Giambattista Valli, hóa thành nàng công chúa Aurora trong bộ phim "Sleeping Beauty". Cùng sở hữu mái tóc đen tuyền như gỗ mun nhưng Rihanna lại gây ấn tượng mạnh với nước da đen bóng, khỏe khoắn, khác với nàng Bạch Tuyết thánh thiện và trong sáng.

