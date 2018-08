Chiêm ngưỡng mỹ nhân thời trang của mọi thảm đỏ Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence được tạp chí Vogue bình chọn là sao sao nữ sở hữu trang phục lộng lẫy nhất trên thảm đỏ Oscar 2018. Nữ diễn viên lựa chọn bộ cánh đính sequin lấp lánh của Dior ẩn chứa một thông điệp về nữ quyền, khắc họa chân dung một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Xuất hiện tại sự kiện quảng bá bộ phim mới "Red Sparrow" tại London, Jennifer diện bộ váy nhung đen, cắt xẻ táo bạo. Thiết kế đầm được lấy cảm hứng từ bộ váy Versace nổi tiếng mà nữ minh tinh người Anh Elizabeth Hurley từng diện. Nữ diễn viên 27 tuổi tỏa sáng trong chiếc váy xẻ ánh kim xuyên thấu vô cùng lộng lẫy của hãng thời trang Dior. Cô nàng trở nên ngọt ngào và nữ tính với thiết kế đầm thời thượng màu hồng đến từ thương hiệu Philosophy di Lorenzo Serafini. Xuất hiện tại sự kiện Venice 2017 để quảng bá cho bộ phim kinh dị "Mother!", Jennifer Lawrence nổi bật trong bộ váy khoét ngực sâu vô cùng gợi cảm nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2017 của Dior Haute Couture. Chiếc vòng cổ Tiffany & Co. giá gần 38.000USD (khoảng 870 triệu đồng) càng tô điểm thêm vẻ thanh lịch, sang trọng cho cô nàng. Cùng trong khuôn khổ liên hoan phim Venice, gương mặt đại diện của Dior lại xuất hiện với hình ảnh trẻ trung trong thiết kế ren của Giambattista Valli Chân váy và áo dây họa tiết hoa được nữ minh tinh phối hơp khéo léo tôn lên vẻ đẹp kiêu kì và cá tính của nữ diễn viên. Phong cách thời trang của cô không hề có quy tắc, mà là sự kết hợp giữa ngẫu hứng và cá tính. Tại thảm đỏ ra mắt phim Passengers ở Paris, Jennifer mặc chiếc áo len xám của Christian Dior và chân váy sheer mỏng. Chiếc váy hai dây màu xanh ngọc của nhà thiết kế nổi tiếng Maria Grazia Chiuri đã để lộ bờ vai thon và tôn lên vóc dáng nuột nà luôn giúp Jennifer trở thành tâm điểm của mọi ống kính. Mỹ nhân 28 tuổi xuất hiện năng động, cá tính với bộ váy vest cách điệu màu trắng trong bộ sưu tập Xuân Hè 2017 của Phillip Lim với áo thun ôm đen và đôi cao gót cùng màu. Cô trở nên duyên dáng nhưng không kém phần gợi cảm với chiếc đầm màu hồng nude của Elie Saab. Xuất hiện trong bộ váy cut out màu trắng quyến rũ, sang trọng cùng phong thái tự tin, vui tươi, Jennifer đã “chiếm trọn” trái tim của hàng ngàn khán giả tại sự kiện công chiếu bộ phim "Joy" ở New York.

