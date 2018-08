Khánh Linh The Face hoá quý cô đẹp mong manh trong BST của Đỗ Long

Mới đây, Khánh Linh tiếp tục bắt tay với nhà thiết kế Đỗ Long để thực hiện bộ ảnh mới. Diện những thiết kế đình đám Into The Dark, học trò Minh Tú ghi điểm với vẻ ngoài sang trọng, quý phái, thể hiện đúng tinh thần tự do, cuồng nhiệt của một cô gái hiện đại. Trước đó người đẹp 9X trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. "Vào tay" Đỗ Long, anh thay đổi trong cách lựa chọn trang phục, khiến cô trông gợi cảm hơn hẳn. Những thiết kế Khánh Linh khoác lên khá đa dạng về màu sắc: đen, đỏ, hồng pastel... và kiểu dáng: váy xòe, váy bó sát, cúp ngực. Việc từng hợp tác trong nhiều dự án trước đây giúp Đỗ Long và Khánh Linh hiểu nhau hơn, nhà thiết kế nắm bắt được thế mạnh của cô để tạo ra những thiết kế phù hợp. Điểm nhấn của những thiết kế Đỗ Long là họa tiết ánh kim. Những chiếc váy được đính kết khéo léo theo kỹ thuật 3D tạo nên sự bắt mắt, nổi bật cho người mặc. Nếu như ở những chiếc váy xòe kiểu hai dây, Khánh Linh giống hệt công chúa thì ở những thiết kế bó sát, chân dài khéo léo khoe trọn đường cong quyến rũ của cơ thể cùng gương mặt đầy thần thái đúng chuẩn “nữ hoàng lookbook”. Đặc biệt, thiết kế ánh kim biểu trưng mặt trăng nặng 12kg từng là một trong những thiết kế đinh của bộ sưu tập Into The Dark góp phần tôn lên vẻ đẹp quyền lực của người đẹp. Đỗ Long tận dụng triệt để những họa tiết đính kết khéo léo vốn đã trở thành thương hiệu để làm nên những thiết kế trong Into The Dark. Hai chiếc váy đen đầu khiến người xem choáng ngợp bởi họa tiết đá pha lê, ánh kim được đính kết khéo léo theo một quy luật nhất định. Trong khi đó, thiết kế mang sắc đỏ giúp chân dài khoe lợi thế hình thể cũng như thể hiện sự mãnh liệt, cuồng nhiệt trong tình yêu thông qua họa tiết trái tim. Đặc biệt, những chiếc váy tông màu pastel mềm mại, nhẹ nhàng góp phần tôn lên phần nữ tính, dịu dàng của người mặc nhờ sự kết hợp giữa màu sắc và họa tiết hoa được đính kết công phu. Đỗ Long là nhà thiết kế gắn liền với hình ảnh của nhiều người đẹp trong showbiz như Phạm Hương, Chi Pu, Võ Hoàng Yến, Ngọc Trinh... Những thiết kế của anh góp phần tôn lên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng của người phụ nữ. Vào tháng 6/2018, nhà thiết kế tạo được tiếng vang lớn khi thực hiện show diễn đầu tiên trong Into The Dark thu hút sự tham gia của nhiều chân dài đình đám với hàng chục thiết kế được ra mắt. Ngắm Khánh Linh xinh đẹp và nữ tính trong BST mới của Đỗ Long...

