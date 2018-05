Kim "siêu vòng ba" gợi cảm với đầm hai dây

Kim Kardashian vừa tham dự một sự kiện thời trang diễn ra tại New York vào ngày 8/5 vừa qua, theo giờ địa phương. Người đẹp diện chiếc đầm vàng hai dây gợi cảm, cắt xẻ táo bạo, khoe khéo vòng một căng đầy và đôi chân dài miên man. Kim Kardashian là khách mời danh dự tại sự kiện thời trang tầm cỡ. Để có được vòng eo thon gọn và săn chắc như vậy, Kim Kardashian đang theo đuổi chế độ thanh lọc cơ thể trong 10 ngày. Kim Kardashian đang tích cực giảm cân, cô trông thon thả hơn nhiều so với trước đây. Kim Kardashian tham dự sự kiện cùng mẹ và 2 em gái của mình. Trong thời gian gần đây, Kim Kardashian đang có bước lấn sân sang lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm và rất thành công. Gia đình Kim Kardashian hiện dồn nhiều tâm sức cho lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, Kim Kardashian đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng và các con nhằm xóa tan tin đồn trục trặc. Vợ chồng Kim Kardashian chưa hề chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về công chúa nhỏ thứ ba. Được biết, do hai lần mang thai trước đều rất khó khăn nên Kim Kardashian không dám sinh thêm đứa con thứ 3 mà cô buộc phải nhờ sự "trợ giúp".

Kim Kardashian vừa tham dự một sự kiện thời trang diễn ra tại New York vào ngày 8/5 vừa qua, theo giờ địa phương. Người đẹp diện chiếc đầm vàng hai dây gợi cảm, cắt xẻ táo bạo, khoe khéo vòng một căng đầy và đôi chân dài miên man. Kim Kardashian là khách mời danh dự tại sự kiện thời trang tầm cỡ. Để có được vòng eo thon gọn và săn chắc như vậy, Kim Kardashian đang theo đuổi chế độ thanh lọc cơ thể trong 10 ngày. Kim Kardashian đang tích cực giảm cân, cô trông thon thả hơn nhiều so với trước đây. Kim Kardashian tham dự sự kiện cùng mẹ và 2 em gái của mình. Trong thời gian gần đây, Kim Kardashian đang có bước lấn sân sang lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm và rất thành công. Gia đình Kim Kardashian hiện dồn nhiều tâm sức cho lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, Kim Kardashian đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng và các con nhằm xóa tan tin đồn trục trặc. Vợ chồng Kim Kardashian chưa hề chia sẻ bất kỳ hình ảnh nào về công chúa nhỏ thứ ba. Được biết, do hai lần mang thai trước đều rất khó khăn nên Kim Kardashian không dám sinh thêm đứa con thứ 3 mà cô buộc phải nhờ sự "trợ giúp".