Những đôi dép đẹp nhất cho mùa Xuân mà các cô gái đều muốn sở hữu

Đôi dép đáng yêu của H&M mang tên Mules với giá 24,99 USD. Thiết kế mới của hãng Madewell mang tên The Naida Half-Bow với giá 98 USD. Với điểm nhấn là chiếc lá màu xanh lấp lánh, mang lại cảm giác tươi mát trên nền hồng trẻ trung, đôi dép của Shopbop mang tên Veronica Beard Flor Flat có giá 395 USD. Thiết kế da được đính đá đơn giản nhưng rất dễ phối đồ của The Modistmang tên Coliac Tiziana Leather có giá khá cao là 630 USD. Urban Outfitters tung mẫu thiết kế với dáng guốc và phần quai hồng trong suốt Dr. Scholl's x Urban Outfitters Original với giá 78 USD. Đôi dép với họa tiết hoa cúc nổi bật trên nền xanh của ROAM mang tên Daisy có giá 146 USD. Màu hồng thanh nhã với phần lụa được làm bèo nhúm của Topshop với tên Heartbreaker Ruched có giá 35 USD. Trademark với thiết kế đơn giản nhưng cá tính mang tên Cage Suede có giá 368 USD. Bershka tung ra mẫu thiết kế "cao gót lai dép" High Heel Mesh Sandals với giá 45 USD. Thiết kế dáng dép, phần đế cao với họa tiết sao trên nền hồng nhạt của J.Crew mang tên All Day Mule In Starry Suede có giá 138 USD. Stuart tung ra đôi dép mang tên Weitzman The Caprice với giá 655 USD. Phần đế bằng nhựa cứng với phần quai màu xanh nhạt là điểm nhấn của đôi giép Nicole Saldaña Sarah có giá $360 của hãng Opening Ceremony. Thiết kế quai mỏng manh với phần đế cao được tô điểm bằng những bông hoa mùa xuân của hãng Mango mang tên Flowered Heel Leather Sandals với giá 119.99 USD. Cũng với điểm nhấn là những bông hoa li ti nhưng trải trên cả đôi dép, Raye Thane Heel của hãng REVOLVE có giá 145 USD. Đôi dép Randall Esme Ruffle của Loeffler có giá 395 USD. Phần dây quai màu xanh bóng kết hợp với gót nhọn khá lạ của đôi Tibi Scott City, hãng Shopbop có giá 550 USD. Charles & Keith với đôi dép màu xanh tươi mát mang tên Lace Up Heels có giá 49 USD. Đôi giày hồng kẻ Charlotte Stone Ama có giá 274 USD./.

