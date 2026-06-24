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Công an Cà Mau xác định được đối tượng tung tin "tôm khô làm từ cao su non"

Thứ Tư, 15:19, 24/06/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Cà Mau bác bỏ thông tin thất thiệt liên quan đến vụ việc “tôm khô làm từ cao su non”, và cho biết, đã xác định được đối tượng lan truyền tin giả.

Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, qua công tác điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định đây hoàn toàn là tin giả, không đúng sự thật. Đối tượng tung tin giả nhằm mục đích chống phá sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

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Đại tá Châu Quốc Huy trả lời báo chí về vụ việc.

“Cơ quan điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, bước đầu xác định được đối tượng tung nguồn tin và đang thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”, Đại tá Huy cho biết. Ông cũng kêu gọi người dân cần hết sức bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin xấu độc vì mọi hành vi phát tán tin giả đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, lan truyền thông tin với nội dung: Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại tại địa bàn thị trấn Cái Nước, liên quan đến một người tên là Nguyễn Thị Tuyết, 47 tuổi, cư trú tại thị trấn Cái Nước.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh và có báo cáo chính thức khẳng định, không có vụ việc Công an vây bắt nêu trên, đồng thời hoàn toàn không phát hiện bất kỳ trường hợp sản xuất, kinh doanh tôm khô giả nào trên địa bàn.

Bà Phan Kim Bía, Chủ tịch UBND xã Cái Nước cho biết, sau sắp xếp cấp xã, không còn thị trấn Cái Nước như clip giả nêu. Thông tin lan truyền hoàn toàn sai sự thật nhưng đã gây dư luận rất lớn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô ở địa phương. Chúng tôi đang tiếp tục thông tin rộng rãi để bà con nhân dân hiểu rõ bản chất sự việc, ổn định địa bàn”.

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Trang mạng đăng thông tin sai về tôm khô Cà Mau.

Để kịp thời ổn định tình hình, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng an ninh mạng khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ nguồn phát tán của các tổ chức, cá nhân đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch để xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cà  Mau được giao nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan báo chí hoạt động tại địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời phản bác các thông tin sai sự thật.

Chính quyền xã Cái Nước nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh Cà Mau nói chung được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh tôm khô, bảo đảm tuyệt đối các quy định về an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa, nhằm bảo vệ vững chắc uy tín sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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