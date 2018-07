20 cảnh sát dập tắt đám cháy ở trường Đại học Y Dược Huế

Khoảng 10h30' ngày 25/7, tại hội trường tầng 1 dãy nhà B, trường Đại học Y Dược Huế xuất hiện mùi khét, sau đó lửa bùng phát trên trần nhà tại vị trí các cửa gió điều hòa rồi lan nhanh đến các cửa gió xung quanh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế ngọn lửa.

Phát hiện đám cháy, nhiều sinh viên và nhân viên kịp thời báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên - Huế điều 2 xe chữa cháy cùng 20 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện trường vụ cháy tại Trường Đại học Y dược Huế.

Vụ cháy đã thiêu hủy hệ thống điều hòa nhiệt độ và trần nhà trong phòng họp dãy nhà B trường Đại học Y Dược Huế.

Vụ cháy xảy ra trong thời điểm sinh viên nghỉ hè và hội trường đang sửa chữa nên không thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện tại hệ thống điều hòa./.