TPHCM: Nhiều kho xưởng bốc cháy ngùn ngụt trên đường Trường Chinh

VOV.VN -Sáng nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Trọng Lương; đồng thời tiến hành khám xét nhà riêng của ông này