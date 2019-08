Ảnh hưởng của bão số 3: Hà Nội chưa xảy ra ngập úng kéo dài

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm qua (2/8) đến nay, Hà Nội đã có mưa liên tục, tuy nhiên lượng mưa phổ biến ở mức vài chục mm. Tính từ 7h sáng nay (3/8) lượng mưa đo được tại quận Hoàn Kiếm là 53mm, Ba Đình là 41mm, Tây Hồ 30mm, Đống Đa 43mm, Hai Bà Trưng 59mm....

Với lượng mưa tương đối nhỏ cộng với việc Công ty thoát nước Hà Nội bố trí quân số ứng trực, sẵn sàng, trên địa bàn thành phố Hà Nội tới thời điểm này chưa xảy ra hiện tượng ngập úng diện rộng, cá biệt có một số điểm ngập nhẹ đã được kịp thời xử lý tiêu thoát nước.

Giao thông tại Thủ đô không xảy ra tình trạng ùn tắc, chủ yếu do người dân cũng hạn chế ra đường khi không có việc thật cần thiết.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong sáng nay, các hoạt động sinh hoạt của người dân Thủ đô vẫn diễn ra bình thường. Do cập nhật thông tin về cơn bão số 3, cộng với thời điểm bão vào trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên người dân cũng hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết; giao thông đi lại trên nhiều tuyến phố khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trên địa bàn một số quận của Thủ đô, do ảnh hưởng của bão số 3 với gió mạnh kèm theo mưa kéo dài đã khiến một số cây xanh gãy đổ như trên đường Tô Hiến Thành, Quốc Tử Giám, Phan Đình Phùng... Lực lượng công nhân của Công ty công viên cây xanh đã kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Ông Hoàng Thế Hùng, Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 1 (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) cho biết, cho đến thời điểm này, trên địa bàn xí nghiệp quản lý không có điểm nào úng ngập. Một số cây xanh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm bị gãy đổ do bão, Xí nghiệp đã báo với Công ty công viên cây xanh tiến hành thu dọn. Để ứng phó với bão số 3, Xí nghiệp đã chủ động ứng trực với 100% quân số để sẵn sàng xử lý nếu xảy ra úng ngập cục bộ.

Ông Hùng cũng cho biết, từ nay đến khi mưa tạnh hẳn, xí nghiệp vẫn tiếp tục bố trí ứng trực với 100% quân số. Tại Hà Nội, các hồ điều hòa đang tiếp tục được vận hành đảm bảo công tác thoát nước chung. Hiện các xe bơm được bố trí tại các “điểm đen” úng ngập nhưng chưa phải vận hành để bơm tiêu thoát nước.

Một số cây xanh gãy đổ đã được lực lượng chức năng kịp thời thu dọn.

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 3, ngày 1/8, UBND TP Hà Nội đã có Công điện số 11, chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã… tập trung ứng phó với cơn bão này.

Công điện yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức thường trực 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, tình hình mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai trên địa bàn, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình xây dựng (đặc biệt các công trình đang thi công), hồ đập, công trình thủy lợi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ, 5 không”, chủ động chỉ đạo ứng phó kịp thời mọi diễn biến của bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Công điện cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống công trình tiêu khu vực nội thành, giải tỏa ngay các vật cản làm ách tắc, cản trở dòng chảy, đảm bảo thông thoáng; triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành; tập trung xử lý kịp thời tiêu thoát nước tại các điểm úng ngập cục bộ.

Sở Giao thông vận tải phối hợp Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn, đảm bảo giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị hỗ trợ giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm úng ngập cục bộ; kịp thời xử lý sự cố, không để xảy ra ùn tắc giao thông; Công an thành phố Hà Nội tăng cường lực lượng ứng trực, triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày mưa, bão; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nắm chắc tình hình bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai trên địa bàn thành phố, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thường trực ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra./.