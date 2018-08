Ảnh: Sau ngập lụt dài ngày, dân Chương Mỹ đối mặt bệnh lở loét da

Trận lụt thứ 2 còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với trận lụt do mưa lớn, đó là lụt rác thải... Sau gần 1 tuần hứng chịu đợt mưa lụt lịch sử, người dân xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội đang phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khi rác thải theo dòng nước tràn thẳng vào nhà... Rác thải nổi lềnh bềnh khắp làng. Hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng ngập rác trôi theo dòng nước, nhiều gia đình phải lấy bạt, túi nilon để buộc chắn trước cửa ngăn không cho rác tràn vào nhà. Rác thải phân huỷ bốc mùi hôi thối khắp nơi. Cả làng ô nhiễm nghiêm trọng vì rác thải bắt đầu phân huỷ, phía trên là rác thải, bên dưới là dòng nước chuyển màu đen ngòm, hôi thối. Rác thải tràn vào tới tận cửa nhà. Ông Đỗ Đình Trung, Phó chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết, UBND xã đã phối hợp với Công ty MTĐT Xuân Mai cùng người dân địa phương tổ chức gom rác hằng ngày, tuy nhiên lượng rác thải là quá lớn rất khó để thu gom lại trong 1 thời gian ngắn. Đây cũng đang là vấn đề đau đầu đối với chính quyền địa phương. Ông Trung cho biết thêm, xã đã chuẩn bị sẵn lượng vôi bột, phèn chua, thuốc Clorua Amin cũng đã được trung tâm y tế dự phòng thành phố cấp cùng với máy phun thuốc phòng dịch để sẵn sàng phun thuốc khi nước rút. Tuy nhiên, ông Trung dự đoán, phải hơn 10 ngày nữa nước mới có thể rút hết, trong điều kiện trời không đổ thêm mưa nữa. Vấn đề nhức nhối nhất hiện nay ở Nam Phương Tiến đó là xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường. Đôi bàn chân lở loét của anh Đỗ Đình Quân - thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội... Nhà anh Quân khá gần bãi rác công cộng, 5 ngày nay anh phải ngồi trên mấy tấm phản dựng sát nóc nhà làm chỗ ăn ngủ. Anh cho biết, đến hôm nay nước đã rút xuống còn khoảng hơn 1 mét, những ngày đầu nước ngập sát mái nhà. Anh cũng như nhiều người dân trong vùng ngập của thôn chân tay đều đã lở loét do phải ngâm nước bẩn nhiều ngày. Xã đã cử người đến phát thuốc cho anh, thế nhưng dù hằng ngày bôi thuốc vài lần, chân anh Quân vẫn cứ lở loét, chảy nước mủ, ngứa ngáy khó chịu vô cùng... Một số nơi trong xã nước đã rút, người dân bắt đầu tiến hành thu gom rác thải, chất thành đống. Tuy nhiên, do xung quanh vẫn còn ngập nước nên nhiều ngày nay chưa thể di chuyển rác ra ngoài... Những đống rác này lại tiếp tục phân huỷ, bốc mùi hôi thối ra xung quanh. Nước rút lộ ra bùn và rác bẩn... Bà Duyên (áo vàng), cho biết, ngày nào bà cũng phải đi vớt rác trước cửa nhà, hôm nay bà vớt được khoảng 20 bao tải rác. Bà cho biết, nước ngập đã rất ô nhiễm, cộng thêm ngày nào rác thải cũng theo dòng nước tràn về, nhặt không xuể... Bà và gia đình cũng như người dân trong xóm rất lo lắng khi môi trường ô nhiễm sẽ kéo theo bệnh tật, ảnh hưởng nhất là con trẻ, không biết sẽ phải chống đỡ kiểu gì...

