Ảnh: Xe khách đâm vào đoàn người đưa đám ma, 5 người chết

Khoảng 5h sáng nay (27/3), tại ngã 4 Quốc lộ 2C với tuyến đường đi Mả Lọ, địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc, xảy ra TNGT giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa đám ma, làm 5 người chết, 5 người bị thương. Tang thương bao trùm vùng quê. Hiện trường tang thương vụ tai nạn. Xe khách đâm vào đoàn đưa đám ma được xác định của nhà xe An Vinh, BKS 27B 003.43 chạy tuyến Điện Biên - Lập Thạch (Vĩnh Phúc). Công an tỉnh đang tiến hành các thủ tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT. Hiện trường vụ TNGT nhìn từ trên cao. Được biết, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.