Danh tính 4 người chết và 18 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Long An

Liên quan đến vụ tai nạn do một xe container đâm trúng hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại Bến Lức - Long An, khuya ngày (2/1), lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã có mặt tại địa phương cùng chính quyền tỉnh Long An chủ trì họp khẩn thông tin công tác khắc phục hậu quả và tổng thể diễn biến về vụ thảm khốc này.

Danh tính 4 người thiệt mạng gồm: Mai Huỳnh Đức (SN 1999, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An); Trần Quốc Cường (SN 1997, ngụ Tân Hưng, Long An); Trần Quốc Duy (SN 1999 quê Tây Ninh) và một nữ nạn nhân tên Võ Danh Nữ đang được xác minh địa chỉ.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container từ 54 km rồi 45km/h sau đó dừng hẳn. Còn theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định gần nhất ngày 30/03/2018 và có hạn kiểm định đến 29/03/2019. Chủ xe theo giấy đăng ký là Cty TNHH Thạnh Đức.

Tại cuộc họp khẩn về vụ tai nạn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – Lê Đình Thọ đề nghị cần sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sau khi tiến hành rà soát vụ việc này có thể loại trừ các yếu tố về hạ tầng, chất lượng phương tiện. Do đó các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ việc tài xế xe container trước khi điều khiển phương tiện làm gì, ở đâu để sớm công bố nguyên nhân vụ việc; kiểm tra gấp doanh nghiệp vận tải để xem xét quá trình kinh doanh có chấp hành theo đúng pháp luật hay không.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra làm rõ sự việc càng sớm càng tốt để công bố trước dư luận. Chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành chức năng tập trung tạo mọi điều kiện để lo an táng cho nạn nhân người tử vong cũng như hỗ trợ điều kiện chăm lo điều trị cho các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi gây ra tai nạn đến 22h30 giờ khuya cùng ngày (2/1), lái xe Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An đã ra trình diện tại công an. Về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn Công an tỉnh đã chỉ đạo chuyển hồ sơ từ huyện Bến Lức bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Như VOV đưa tin, trước đó, khoảng 15h chiều 2/1/2019, xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 chạy hướng từ Long An đi TP HCM đến ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức đã đâm hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả của vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong đó, có nhiều người bị thương nặng và làm hư hỏng 21 xe máy./.

Danh tính 18 người bị thương: 1. Lê Thành Đức (SN 1992, TP.HCM, bệnh viện Long An). 2. Lương Ngọc Thảo (SN 1993, TP.HCM, bệnh viện Long An). 3. Nguyễn Văn Thanh (SN 1996, Cần Thơ, bệnh viện Long An). 4. Phạm Nhất Lẽ ( SN 2000 ngụ Cần Thơ, bệnh viện Long An ) 5. Phan Ngọc Lễ (SN 1968, TP.HCM, bệnh viện Long An). 6.Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993, Bến Tre, bệnh viện Chợ Rẫy). 7. Đinh Quốc Duy (SN 1990, Tiền Giang, bệnh viện Chợ Rẫy). 8. Lê Trọng Nguyễn (SN 1999, Long An, bệnh viện Chợ Rẫy). 9. Nguyễn Văn Út (SN 1982, Cần Thơ, bệnh viện Chợ Rẫy). 10. Nguyễn Thị Út (SN 1992, Sóc Trăng, bệnh viện Chợ Rẫy). 11. Hà Mỹ Xuân (SN 1996, Đồng Tháp, bệnh viện Chợ Rẫy). 12. Trần Ngọc Thúy (SN 1994, Long An, bệnh viện Chợ Rẫy). 13. Lý Sang (Sơ cứu) 14. Nguyễn Tấn Bình (sơ cứu) 15. Nguyễn Văn Thiện (SN 1997, Cần Thơ, sơ cứu). 16. Lê Đảm Đang (SN 1977, Long An, bệnh viện TP.HCM). 17. Phạm Phước Lê (SN 2000, Cần Thơ, bệnh viện Long An). 18. Trương Tấn Vinh (SN 1995, Long An, sơ cứu).

