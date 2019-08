Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống Thiên tai ra Công điện khẩn về bão số 3

Theo công điện 09/CĐ-TWPCTT, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu: Đối với trên biển, tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển, tránh trú an toàn (kể cả đối với các tàu vận tải và du lịch). Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi tránh trú; tổ chức (không để người ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ vào). Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương thực hiện việc cấm biển.

Video dự kiến hướng đi của bão số 3.

Tổ chức, hướng dẫn di chuyển, gia cố bảo đảm an toàn giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, hải sản.

Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị: Rà soát, chủ động sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, chống úng ngập bảo vệ công trình kết cấu hạ tầng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, kho hàng, hầm lò, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao, bãi thải khai thác khoáng sản; bảo vệ đê điều, nhất là các đoạn đê bị sự cố, công trình đang thi công; đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố.

Bão số 3 có diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đối với khu vực miền núi, trung du: Yêu cầu rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các khu vực đã có mưa to trong thời gian qua. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập và hạ du hồ chứa, nhất là các hồ đập xung yếu đang thi công, sửa chữa và việc vận hành các hồ thủy điện nhỏ.

Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính; Ngoài ra, sẵn sàng phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống lũ theo cấp báo động. Tổ chức tuần tra canh gác, kiểm tra, rà soát việc chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo quy định. Công điện cũng nêu rõ: Các Bộ, ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các địa phương triển khai ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ địa phương xử lý, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng mai (2/8) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa mai (2/8) có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ đêm nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt)./.